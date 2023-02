Oggi l’Addio a Eugenio sul mare "Marina, la sua grande passione"

Marina e il mare, le sue passioni. La sua famiglia ha deciso di far salutare entrambe. L’addio a Eugenio Tursi, 32 anni, morto dopo l’incidente sul viale D’Annuznio domenica prima dell’alba, si terrà nei luoghi del suo cuore. "La famiglia ha deciso di farlo tornare a casa sua a Marina di Pisa, in via dell’Ordine di Santo Stefano", spiega il padre Verter. E’ possibile "salutarlo già a casa" e "abbracciare" la mamma Donatella, la sorella Matilde e il padre Verter fino alle 14.30 di oggi, "chi vuole è il benvenuto". A quel punto, "ci sarà un breve spazio per un saluto che la famiglia vuole condividere con tutti e tutte coloro che vorranno essere presenti".

Intorno alle 15, poi, partirà dalla sua casa "un piccolo corteo per far salutare ad Eugenio i due grandi amori della sua vita: Marina di Pisa e il mare". Parenti e amici passeranno lungomare per poi fermarsi davanti al bar Zenit, "dove Eugenio da anni veniva accolto come in una sua seconda famiglia, per un ultimo abbraccio e saluti".

Poi, il trasferimento nel cimitero di via Pietrasantina. "Eugenio lascerà Marina di Pisa, il mare, la sua famiglia, i suoi amici e tutti i presenti".

Ieri si è tenuta l’autopsia sul corpo del giovane. Fra le ipotesi, quella di un colpo di sonno. E’ ancora il papà a far sapere la volontà dei suoi cari.

"Per chiunque voglia contribuire, la famiglia ha deciso di avviare la costituzione di un piccolo fondo per iniziative in ricordo di Eugenio".

