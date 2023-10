Oggi la manifestazione: "Fermate la costruzione. Rifiutiamo l’economia legata alla guerra"

"Una manifestazione per fermare la costruzione di una base militare diffusa all’interno dell’area ex Cisam di Pisa e Pontedera ma anche per portare in piazza il rifiuto della guerra e dell’economia legata alle armi e alla produzione di energia con fonti fossili".

Sono i temi al centro della manifestazione nazionale e generale in programma oggi alle 14 a San Piero a Grado, "Fermare l’escalation", promossa dal Movimento No base, galassia di sigle e associazioni della sinistra e del sindacalismo di base, alla quale ha aderito anche Legambiente. "Esserci - osserva Fausto Ferruzza, presidente toscano dell’associazione ambientalista - è per noi fondamentale. Per un duplice motivo. Primo perché siamo fermamente contrari alla localizzazione della base dentro una delle aree più fragili del Parco. Secondo, perché il nostro ecologismo integrale è tutt’uno col pacifismo e quindi siamo irrevocabilmente contrari a questa escalation militarista, fatta di schemi vetusti e incardinati sulla logica di guerra".

Al corteo dei No Base ci sarà anche Sinistra Italiana: "Fin dall’iniziale proposta di localizzazione nell’area di Coltano - affermano i coordinatori regionale e provinciale, Dario Danti e Anna Piu - Sinistra Italiana ha espresso la propria contrarietà a un progetto in contrasto sia verso il rispetto delle aree protette e del Parco sia verso l’attuale fase economica che semmai impone un forte sostegno ai servizi pubblici, in primo luogo la sanità, invece che la promozione di economie di guerra. Invitiamo pertanto tutti gli iscritti e i simpatizzanti a partecipare al corteo per esprimere la medesima contrarietà alla più recente proposta di localizzazione nell’area Cisam, che conserva le criticità di quella precedente, con l’aggiunta di un procedimento del tutto superficiale, privo di documenti progettuali, e dal quale è impossibile capire la reale entità dell’intervento". Non sarà, invece, al corteo Roberto Sbragia, consigliere comunale di Vecchiano civica (centrodestra), che mette in luce invece "le contraddizioni politiche ai vari livelli delle istituzioni che oggi governano la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Vecchiano con scelte spesso in contrasto l’una con l’altra ai vari livelli amministrativi. L’ultima novità politica addirittura è stata anticipata tramite stampa sulla volontà del Presidente della Provincia di Pisa di non partecipare ai tavoli istituzionali necessari ad una scelta del territorio, quasi che una istituzione che rappresenta i suoi circa 420 mila abitanti della provincia abbia il diritto di essere assente".