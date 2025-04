Oggi "Il vento di Ventotene soffia anche a Pisa"

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 in Largo Ciro Menotti (o alla Domus Mazziniana, in caso di pioggia) per leggere integralmente il manifesto per un’Europa libera e unita, steso a Ventotene nel 1941-42 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. L’iniziativa è di un gruppo di studiosi e cittadini per difendere il Manifesto contro chi, si legge in una nota dei promotori, "proprio in Parlamento ha cercato di infangare la memoria di questi uomini di sinistra, resistenti contro il nazifascismo e perseguitati dal regime mussoliniano, e questo non solo per ragioni contingenti, ma essenzialmente perché nel Manifesto risuonano frasi di bruciante attualità: ‘le forze reazionarie cercheranno di far leva sul sentimento popolare più diffuso il sentimento patriottico. Risorgerebbero le gelosie nazionali e ciascuno stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione delle proprie esigenze solo nella forza delle armi. Compito precipuo tornerebbe quello di convertire i popoli in eserciti ‘. Tutte le conquiste democratiche, civili, istituzionali e culturali, conseguite nel dopoguerra o meglio, diremmo noi, in un periodo di pace che in Europa si è protratto per più di sessant’anni, ‘si raggrinzirebbero in un nulla – scrivevano – di fronte alla necessità di prepararsi nuovamente alla guerra’".

A leggere ci sarà, osservano gli organizzatori, "chi, pur con diversi orientamenti culturali e politici, è convinto che - per arrestare e in prospettiva battere l’ondata pericolosa e forte del nazionalismo bellicista, violatore della legalità e dei diritti - occorrano proprio i valori e l’ispirazione del Manifesto di Ventotene, come naturalmente della nostra Carta costituzionale". Tra gli altri si segnalano lo storico Adriano Prosperi, l’ex direttore della Normale Salvatore Settis, l’avvocato Ezio Menzione, la linguista Marina Foschi, la presidente di Aiga Ilaria Fiore, l’accademico della Crusca Fabrizio Franceschini, il presidente del circolo Il Fortino Fabiano Corsini e molti altri.