Offese sessiste contro l’assessora Nardini: "Misoginia da sradicare"

"Ma vai a fare il mestiere più antico del mondo". Attraverso la foto di un commento social, l’assessore regionale Alessandra Nardini rende noto di essere stata vittima di un commento offensivo di un utente Facebook. "Questo ‘signore’ – scrive l’assessore regionale – , rispondendo a un mio post sul finanziamento di assegni di ricerca, mi suggerisce di cambiare lavoro e me ne indica uno preciso". "C’è una misoginia radicata e aggressiva in questo Paese – aggiunge ancora Nardini –, una misoginia che abbiamo il dovere di sradicare. Anche per questo non cambio mestiere".

Immediata la vicinanza espressa da tanti colleghi di partito. Così l’altro consigliere regionale, Andrea Pieroni: "Esprimo vicinanza all’assessora Alessandra Nardini presa di mira dai commenti offensivi". "Non possiamo tollerare certi fraseggi da parte di chi disprezza le donne e ne vuole calpestare la dignità" conclude Pieroni.

La senatrice del Pd Ylenia Zambito aggiunge: "il messaggio offensivo via social nei confronti dell’assessora regionale Alessandra Nardini trasuda misoginia e disprezzo". "Un effetto di una seria tendenza sottoculturale che è ancora troppo radicata nel nostro Paese – precisa Zambito – . A lei va la mia piena solidarietà".

"Non posso stare zitto di fronte a tanta misoginia – è quanto scrive il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi –. C’é un ‘signore’ che, con un commento su Facebook, ha consigliato di cambiare mestiere all’Assessora Alessandra Nardini, indicandone uno preciso. È una delle offese peggiori indirizzate al grande lavoro di Alessandra, ma anche a tutte le donne, perché è un insulto che solo ad una donna si può rivolgere e questo lo rende ancora più meschino. Lavoriamo di più, tutti e tutte insieme, per sradicare questa cultura maschilista e violenta. Un abbraccio ad Alessandra, compagna di mille battaglie".