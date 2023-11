"Occupare la Sapienza. Atto di oggettiva violenza"

Dopo l’occupazione della Sapienza, terminata mercoledì e durata complessivamente due giorni, l’Università di Pisa risponde agli studenti in solidarietà per la Palestina. "All’indomani dell’inizio del conflitto, –si legge nella nota dell’ateneo -, l’Università di Pisa ha espresso il proprio sgomento di fronte alla drammatica situazione creatasi in Israele e nella striscia di Gaza, determinata dagli attacchi terroristici operati da Hamas contro Israele, con migliaia di morti, inclusi civili e bambini, e dalla successiva risposta israeliana, auspicando una rapida de-escalation, l’interruzione dei bombardamenti, la messa in sicurezza dei civili israeliani e palestinesi, la liberazione degli ostaggi, il rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario". Sul tema si era espresso anche pochi giorni fa il rettore Riccardo Zucchi che in un’intervista alla stampa nazionale aveva espresso tutto il suo disappunto per l’escalation bellica. "La prima cosa che deve fare l’università – aveva detto Zucchi -, non è schierarsi da una parte o dall’altra, ma chiedere di risparmiare altre vite, di cessare il fuoco e liberare gli ostaggi". A queste prese di posizione, fanno sapere dall’Università di Pisa, si sono associate iniziative quali "l’organizzazione, di un incontro tra l’imam di Firenze e il rabbino di Firenze, autorizzato dall’Università e moderato da un nostro docente". Ma ancora: "Un altro incontro, nella forma di una veglia per la pace, è in fase di organizzazione". Riguardo alle accuse fatte dagli studenti di avere rapporti con istituzioni militari l’Università di Pisa chiarisce: "siamo uno dei pochi atenei italiani ( forse addirittura l’unico) ad aver reso disponibile l’elenco dei contratti e delle forme di collaborazione in atto con Forze Armate e aziende private che operano anche nel settore della difesa. L’importo totale dei contratti è molto limitato e non include nessuna attività volta alla produzione o al perfezionamento di armi. Non esiste peraltro alcun rapporto di questo tipo con istituzioni israeliane". L’Università ha manifestato, e conferma, massima apertura a interloquire in modo costruttivo con le associazioni e i movimenti studenteschi, anche quelli non formalizzati e non rappresentati negli organi accademici. Come unica condizione è stato posto il rispetto del principio di non-violenza. "Constatiamo con preoccupazione – continua la nota dell’ateneo -, che l’occupazione della Sapienza costituisce un atto di oggettiva violenza, in quanto ha impedito l’ingresso di lavoratori universitari e sta comportando forti disagi per la didattica e ltre attività istituzionali".

Enrico Mattia Del Punta