"Occhio Pisa, abbatti troppi alberi" Italia Nostra lancia l’allarme-clima

"Valutare se le politiche del verde adottate qualche anno fa non abbiano bisogno di un aggiornamento" è la domanda che si fa Italia Nostra, e che rivolge al comune di Pisa alla luce della velocizzazione del riscaldamento globale e dell’urgenza di non distruggere il verde già presente, per far fronte alle temperature sempre più alte dei centri urbani. L’associazione, che si occupa della tutela del patrimonio artistico, storico e naturale, lancia l’allarme. "L’ombreggiatura di suolo pubblico di un albero adulto corrisponde a quella fornita da almeno venti pianticelle nuove, e le cose si complicano se al posto degli alberi si mettono arbusti – spiega in una nota Italia Nostra -. Un albero adulto mediamente può emettere, per traspirazione, cento litri di acqua al giorno. Per evaporare un kg d’acqua occorrono 586 Kilocalorie, ne deriva che quell’albero allontana 58.600 kilocalorie al giorno, pari al lavoro di 5-10 condizionatori domestici. Tali piante dovrebbero essere sostituite da un numero uguale di nuovi impianti, ma questi non sono sufficienti ad assicurare equivalenti percentuali di ombra, ricambio d’aria, attenuazione del calore urbano". Quello che l’associazione denuncia è un insufficiente ricambio del verde che va a minare i servizi eco-sistemici della città. Il taglio degli alberi, soprattutto dei pini, quindi andrebbe rivisto, così come il Master Plan del Verde elaborato dall’Università di Pisa.

Italia Nostra individua quattro ragioni essenziali: "In primis, spesso al posto degli alberi si mettono arbusti o alberelli (ad esempio oleandri eo ligustri); In alcune zone non si sono ripiantati alberi o forse non si è ritenuto di farlo, come ad esempio in via Bonanno, alla stazione, e davanti al Museo delle navi romane; Molte piante, per far tornare i conti, sono state poste tutte insieme in terreni periferici confinanti con le zone edificate: un esempio per tutti Porta a Lucca in via Giovanni Falcone; Infine, i tempi necessari ai nuovi impianti per poter svolgere a pieno le loro funzioni utili a noi e all’ambiente sono lunghi, si parla di decine d’anni". Di conseguenza, tira le somme la sezione pisana dell’ente no profit: "non abbiamo più tempo, data l’emergenza climatica, non si possono aspettare altri cinquant’anni per avere una pianta adeguatamente corrispondente a quella abbattuta. Poiché non sempre possono trovare spazio nello stesso posto venti piante al posto di una, bisogna moderare decisamente il numero degli abbattimenti e mettersi nell’ottica di conservare il più possibile le piante che abbiamo ancora a disposizione".

Enrico Mattia Del Punta