"Oasi di biodiversità da tutelare a Pisa: Non è un'area urbana per eventi"

"È facile capire come la realizzazione di un potente impianto di illuminazione, che necessariamente dovrebbe estendersi anche alla parte del parco in cui si accede all’ippodromo, trasformerebbe l’area in una sorta di realtà urbana, in un sito sul quale realizzare eventi. Un parco giochi". Le associazioni ambientaliste Comitato Difesa Coltano, La Città Ecologica, Amici della Terra Versilia e Legambiente Versilia illustrano i motivi della levata di scudi contro il progetto di aprire alle corse in notturna per l’ippodromo di San Roossore.

"Ciò sarebbe in netto conflitto con le finalità di tutela della biodiversità che il Parco ospita e che dopo il tramonto ha bisogno di pace – scrivono nel loro documento le quattro associazioni – . Soprattutto d’estate quando maggiori sono le presenze, ed elevato è il disturbo dovuto al rumore e alle condizioni climatiche estreme caratterizzate da temperature elevate e prolungati periodi di siccità. Se nell’entusiasmo le normative sono sfuggite, ci permettiamo di ricordare al Ministro Lollobrigida, al Consigliere Petrucci, al Presidente Giani, al Sindaco Conti e al Presidente del Parco che la violazione delle prescrizioni della valutazione della incidenza ambientale, applicativa della normativa europea, provocherebbe una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Ne tengano conto".