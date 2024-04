Nuovo viale alberato alle Cascine

Sono 63 i nuovi platani messi a dimora in questi giorni lungo viale delle Cascine a Pisa. L’intervento fa parte del cantiere in corso per la nuova pista ciclabile dal centro di Pisa al Parco di San Rossore. I lavori sono finanziati con 1,5 milioni di fondi Pnrr e si concluderanno entro fine 2025. "Il progetto della nuova ciclopista in sede protetta - spiega il sindaco Michele Conti durante un sopralluogo - prevede la riqualificazione complessiva e ricomposizione paesaggistica dello storico viale delle Cascine. Con i nuovi 63 platani andiamo a ricomporre le parti frammentate del viale alberato, intervenendo su alberature mancanti, siepi e aree verdi a contorno sia della viabilità che delle vie ippiche, per la completa copertura arborea del percorso che conduce al Parco".