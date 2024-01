Nuovo terminal e via libera di Enac: "Buona notizia per Pisa e la Toscana"

di Gabriele Masiero

PISA

L’annuncio di Toscana Aeroporti del via libera di Enac al masterplan per ampliare il terminal del "Galilei" suscita consensi sostanzialmente unanimi, con la soddisfazione espressa dal sindaco Michele Conti e dall’Unione industriale pisana, e anche da Fdi e Lega, che però mettono in guardia dal rischio che si tratti dell’ennesimo annuncio fine a se stesso. Diego Petrucci, consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia puntualizza: "Nel settembre scorso io e i consiglieri comunali Maurizio Nerini ed Elena Del Rosso facemmo un sopralluogo allo scalo e del cantiere ovviamente non c’era ancora traccia. Non posso che accogliere positivamente la notizia del via libera di Enac e ci auguriamo che ora partano davvero i lavori. A marzo 2022 il governatore Giani aveva presenziato all’inaugurazione del cantiere per il nuovo terminal. Anche il 19 aprile 2023 il presidente di Regione aveva fatto visita allo scalo dichiarando che partivano i lavori per il terminal. A questo giro ci auguriamo che il governatore potrà partecipare al vero e definitivo taglio del nastro dell’inizio del cantiere: Pisa attende da decenni uno scalo aeroportuale alla sua altezza". E la capogruppo regionale del Carroccio, Elena Meini, avverte: "Prendiamo atto che, finalmente, qualcosa si muove per il nuovo terminal: da anni Toscana Aeroporti aveva pomposamente annunciato tale opera, ma solo ora si dovrebbe, dunque, partire e usiamo il condizionale, perché, prima di festeggiare vogliamo monitorare l’evolversi della questione e principalmente le reali tempistiche di avvio dei lavori e quanto occorrerà effettivamente per la loro conclusione". Tuttavia, secondo il sindaco Conti, "con il via libera di Enac al progetto esecutivo di Toscana Aeroporti decollano finalmente i lavori all’aeroporto e interloquire con Toscana Aeroporti con serietà, con pazienza e perseveranza ha portato un risultato che sarà di grande vantaggio per la città. Adesso attendiamo l’avvio reale del cantiere, continuando a monitorare il rispetto degli impegni presi per lo sviluppo dello scalo pisano, perché l’investimento da 80 milioni di euro necessari a rendere il ‘Galilei’ più moderno e accogliente, ne rafforzano il ruolo di principale accesso della Toscana". "Il nuovo terminal, che sarà ampliato e ristrutturato per essere adeguato ad accogliere i flussi di milioni passeggeri che registra lo scalo pisano ogni anno - conclude il sindaco - è un’occasione di sviluppo fondamentale per il turismo del territorio che non possiamo perdere: un traguardo che le nostre attività economiche basate su ricettività, enogastronomia e servizi di accoglienza turistica attendono da anni".

Infine, l’Unione industriale pisana, alla quale Toscana Aeroporti è associata, sottolinea che siamo di fronte a "un punto di arrivo perché si compie un risultato grandemente atteso dalle realtà produttive del territorio e di partenza perché consente a città e provincia di Pisa di aprire una nuova visione sul futuro: Toscana Aeroporti dimostra ancora una volta di mantenere gli impegni e di voler puntare sul ‘Galilei’ e sul suo sviluppo che ha un ruolo di primo piano nella strategia aziendale ed è complementare con Firenze".