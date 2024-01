Nuovo terminal, ci siamo. Via libera anche dell’Enac

Svolta epocale per l’aeroporto di Pisa. L’Enac ha dato infatti il via libera al progetto esecutivo del nuovo terminal del "Galilei". Lo ha reso noto Toscana Aeroporti, società di gestione degli scali pisano e fiorentino, precisando che "con l’approvazione finale da parte dell’ente, il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2014-2028 del ‘Galilei’ entra nel vivo: le prossime fasi prevedono la costruzione di un nuovo edificio di 6.200 metri quadrati, l’ampliamento e la ristrutturazione dell’attuale terminal per un totale di circa 12 mila metri quadrati". Il nuovo terminal pisano, una volta completato l’intervento di ammodernamento, secondo le previsioni di Toscana Aeroporti, sarà capace di accogliere fino a 8 milioni di passeggeri Questa fase del piano, spiega la società aeroportuale in una nota, "prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro, per una durata dei lavori di 806 giorni che, sommati agli interventi propedeutici già realizzati per circa 4 milioni, ai 3 milioni di opere connesse e ai 23 milioni previsti per le opere di miglioramento previste dal Piano di utilizzo dell’aerostazione, sfiorano gli 80 milioni". Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha approvato, ieri, l’affidamento dei lavori alla società in house Toscana Aeroporti Costruzioni, costituita da Toscana Aeroporti e Cemes "per consentire una velocizzazione degli affidamenti e un risparmio dei costi in vista dei diversi investimenti infrastrutturali previsti per gli scali di Firenze e Pisa".

"Diamo il via - osserva l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi - al più grande piano investimenti mai realizzato sull’aeroporto di Pisa. Agli 80 milioni del masterplan aggiungiamo gli oltre 100 milioni spesi fino a oggi per incentivare il traffico. Un impegno importante, che sfiora i 180 milioni di euro complessivi, che abbiamo preso fin dall’inizio della nascita di Toscana Aeroporti e che stiamo portando avanti con sempre maggiore determinazione". Secondo, il presidente Marco Carrai, "questi investimenti sono essenziali per portare avanti l’offerta aeroportuale che vede in Pisa un aeroporto fondamentale per la crescita del sistema aeroportuale che, nella nostra visione, deve prevedere uno sviluppo armonico tra i due aeroporti".

Gab. Mas.