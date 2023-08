Nuovo piano del Parco "Nessuno nega gli atti Noi seguiamo le leggi Compete alla Regione"

"Non abbiamo mai negato l’accesso agli atti relativi al Parco quando era consentito e continueremo ad operare nel massimo della trasparenza seguendo le leggi - così il presidente del Parco Lorenzo Bani risponde al consigliere comunale Ciccio Auletta, che ha denunciato pubblicamente il diniego ricevuto, all’ex-sindaco di Pisa Marco Filippeschi ed al Psi locale – nel caso del Piano del Parco le normative impediscono di divulgarne i contenuti, comprese cartografie e norme, a consiglieri comunali e provinciali perché, secondo l’articolo 14 della legge regionale 302015, è la Regione Toscana ad adottare e ad approvare il Piano, e non è previsto nessun passaggio nei consigli comunali e provinciali". "Nello specifico – continua Bani – , la Regione è soggetto procedente del piano integrato del Parco, rResponsabile del procedimento è stato nominato dalla Regione il direttore Riccardo Gaddi che ha espresso parere tecnico rispetto alla disponibilità degli atti secondo le normative vigenti. Non possiamo che seguire la legge, ricordando che attualmente il Piano è stato inviato alla Regione i cui uffici tecnici stanno valutando la coerenza delle procedure e delle relative norme. Dopo tali verifiche ed eventuali osservazioni e risposte il piano integrato nella sua completezza sarà inoltrato al consiglio regionale che lo discute nel merito e vota per l’adozione, a quel punto ci sono 60 giorni per le osservazioni e dopo eventuali risposte e modifiche conseguenti il consiglio regionale discute e vota per l’approvazione". Il Piano slarà visionabile dai consiglieri comunali e da tutti i cittadini dopo la discussione e l’adozione da parte del Consiglio Regionale, prima che ne avvenga l’approvazione da parte dello stesso".

Auletta, dal canto suo, definisce il diniego "un fatto gravissimo e senza precedenti e che manda un chiaro segnale di mancanza di trasparenza proprio sul piano del Parco". "Cosa mai ci sarà di segreto nel Piano che non possiamo vedere? – chiede ancora Auletta – e perchè aspettare la procedura in Regione? Forse le nostre critiche e la richiesta di chiarezza che avanziamo da mesi hanno dato fastidio al Direttore tanto da assumere una simile decisione che rappresenta un clamoroso autogol. Attendiamo quindi che Bani, Conti, e tutti gli altri sindaci da Vecchiano a San Giuliano prendano posizione e che la documentazione ci venga fornita integralmente ed urgentemente". Di fatto gravissimo parlano anche le associazioni ambientaliste Amici della Terra Versilia, Comitato difesa Coltano, Italia Nostra Versilia e La Città Ecologica APS. "La Comunità del Parco – scrivono gli ambientalisti – ha il diritto-dovere di conoscere e controllare gli atti che riguardano il territorio amministrato, come sancito dall’art 43 comma 2 del T.U. Enti Locali DLGS N. 2672000. Illegittimo che si risponda che il piano verrà reso pubblico dopo l’adozione da parte della Regione Toscana. Che trasparenza e partecipazione sarebbe mai questa? Come è possibile partecipare se non si conoscono i contenuti sui quali bisognerebbe esprimersi? Un segreto che non sembra valere per alcune forze politiche e alcuni “portatori d’interesse” (lobby) invece dettagliatamente informati. Il Piano inviato in Regione è composto di almeno 41 elaborati cartografici e documentali. All’Albo Pretorio, allegati alla Delibera approvata dal Comitato Direttivo, e su tutto il Sito del Parco ci sono ad oggi solo 3 documenti e tutti del quadro valutativo, nulla sui contenuti pianificatori e programmatici del Piano".