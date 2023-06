Nuovo ospedale "Non sia solo cemento Accoglienza e verde Insieme cura e natura"

"Il nuovo ospedale ha dimensioni eccezionali, 296 mila metri quadrati di area di intervento e oltre 200 mila metri quadrati di superfici utili destinati alla ricerca e ai presidi ospedalieri e oltre 300 milioni di euro di investimento pubblico. Chi realizza tutto questo dovrà anche provvedere alla rigenerazione urbana dell’area dell’ex Santa Chiara e questa è una grande occasione su cui proponiamo di riaprire un dibattito". Lo chiede la presidente provinciale dell’ordine degli architetti, Patrizia Bongiovanni che insieme al collega dell’ordine degli Ingegneri, Leonardo Mattolini ha appena sottoscritto un protocollo d’intesa mirato alla valorizzazione della collaborazione e delle competenze anche nel rapporto con le pubbliche amministrazioni.

"Il vecchio Santa Chiara - osserva Bongiovanni - racchiude tanti principi fondamentali per una città: il verde, l’ospedale, il nucleo storico prossimo all’area Unesco di Piazza dei Miracoli, le mura, e il parco urbano. E’ un luogo di cultura ancora prima di essere volumetrie da riutilizzare e occorre una valutazione approfondita e aggiornata per il progetto di recupero che restituisca alla comunità un posto che rischia, altrimenti, di rimanere un grande vuoto urbano, facile preda di interessi economici. Attiviamo processi partecipativi che diano impulso all’attività creativa, non più elitaria, ma comunitaria, coinvolgendo le persone nei processi culturali attraverso una partecipazione attiva al fine di creare aree di ‘accoglienza’ per i turisti, ma anche per i residenti".

Ma è decisiva la sfida che ha davanti a sé, secondo Bongiovanni, anche il nuovo ospedale tanto che il presidente degli architetti ha definito il progetto "la realizzazione di una città nella città e stiamo approfondendo l’analisi in particolare riguardo alle aree verdi che auspichiamo possano garantire maggiore vivibilità a un contesto ospedaliero che oggi evidenzia le difficoltà di uno spazio pubblico di connessione tra i padiglioni privo di quella qualità urbana che ci aspettiamo in uno spazio contemporaneo, in cui i concetti di accoglienza e sostenibilità sono sempre più di maggiore importanza". "Un ospedale deve essere funzionale ed esprimere tutte le migliori tecnologie – ha concluso Bongiovanni - ma non dobbiamo dimenticare che esso è un luogo che accoglie fragilità e che queste devono essere accolte in uno spazio che favorisca serenità e incontro tra le persone. Il diritto alla salute si esprime attraverso la funzionalità, con procedimenti semplificati di accesso, ma anche attraverso luoghi che offrono bellezza, pace e benessere in una visione olistica dell’esperienza terapeutica e della sostenibilità dell’architettura. Negli ospedali c’è chi viene curato, chi assiste e chi lavora e riteniamo che l’inserimento delle strutture mediche e tecnologiche non può prescindere da un’idea di natura come parte integrante del percorso terapeutico: basta ricordare il vecchio sanatorio in cui i giardini realizzavano un rapporto rigenerante con la natura, fondamentale per la riabilitazione di tanti pazienti. Il verde è, in questo senso, l’elemento imprescindibile e fondamentale e non vorremmo che fosse limitato a soli spazi di risulta".