Nuovo comandante della Municipale. C’è l’avviso pubblico di selezione

La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure per l’individuazione del comandante di Polizia municipale e sicurezza urbana. Lo rende noto il Comune precisando che sarà "un incarico a tempo determinato pieno, di alta specializzazione come previsto dall’articolo 110 del Testo unico degli enti locali e avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile nei limiti di legge". L’avviso di selezione pubblica prevede che la domanda di iscrizione potrà essere attiva dalla mezzanotte del 19 gennaio al 3 febbraio e tra i requisiti richiesti ci sono il possesso della laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, equipollenti ed equivalenti. Tra i requisiti di servizio di essere dipendente a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni con esperienza acquisita per almeno un anno in funzioni dirigenziali di comandante o funzioni apicali equiparate o qualifiche equivalenti svolte tra carabinieri, guardia di Finanza e Polizia di Stato oppure essere dipendente a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, essere inquadrati nell’area funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D) con incarico di elevata qualificazione o inquadramento e incarichi equivalente, posseduto negli ordinamenti militari: carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato da almeno tre anni. O essere in possesso di qualifica di agente di pubblica sicurezza. La procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria degli idonei, né dovrà necessariamente concludersi con la nomina di un candidato, in ragione del carattere fiduciario che riveste l’incarico.