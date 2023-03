Nuovo centro sportivo, slitta il "sì" E non sarà pronto prima del 2025

La prima fase dell’iter per la costruzione della cittadella dello sport del Pisa Sporting Club, il Training Centre di Gagno, non si è conclusa ieri nel consiglio comunale che prevedeva l’approvazione definitiva della variante urbanistica dell’area e la discussione di tutte le controdeduzioni. A un certo punto della discussione infatti è mancato il numero legale per una delle votazioni, con la seduta che è stata sospesa per circa mezz’ora. Si è poi proseguito fino alle ore 19 rimandando a domani, giovedì 2 marzo, il resto della discussione in merito alle controdeduzioni. Tuttavia, dopo l’approvazione definitiva della variante urbanistica, dovrà essere prevista una nuova fase burocratica e ci vorranno almeno sei-sette mesi prima che la società nerazzurra possa avere i permessi a costruire.

Per quanto riguarda l’approvazione però, di fatto il ritardo di un paio di giorni non sposta nulla, che arriverà nella giornata di domani. Soddisfatto infatti l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa: "Ennesimo traguardo e obiettivo raggiunto dalla nostra comunità. Questa variante urbanistica è un atto storico per la città di Pisa". Il consigliere Pd Matteo Trapani ha motivato così il voto a favore del gruppo consiliare: "Abbiamo votato a favore perché riconosciamo che ci siano progetti validi, rimanendo fermi dell’idea che siano necessari chiarimenti sulle tempistiche – dichiara Trapani -. Prevediamo nella fase attuativa una garanzia di compatibilità ambientale, spazi verdi, integrazione col tessuto urbanistico e che ci sia un dimensionamento idoneo che non vada a ingolfare la mobilità del quartiere con un percorso partecipativo assieme ai cittadini". Dubbi li ha sollevati Ciccio Auletta, in rappresentanza di Una Città in Comune, in merito alla posa della prima pietra in giugno, sostenendo che sia all’orizzonte una nuova fase burocratica: "Dovrà essere realizzato un piano attuativo, che addirittura si sottopone a vas – dichiara Auletta -. E ci sono anche le elezioni di mezzo. Quindi dubito fortemente che si inizierà a costruire in giugno".

A confermare i dubbi di Auletta è direttamente la dirigente dell’urbanistica Daisy Ricci "è prevista la redazione di un piano attuativo e della verifica di vas. Contestualmente al piano attuativo dovranno essere previste e un ulteriore passaggio partecipativo. La variante non ha approvato il masterplan, ma i comparti previsti dai regolamenti urbanistici. Questa fase sarà di circa 6-7 mesi". Ecco perché il Pisa potrà iniziare a costruire solo nel prossimo autunno. Parallelamente a questo, prima di poter posare la prima pietra, il Pisa dovrà presentare il suo progetto definitivo. Non è preoccupato infine il consigliere Maurizio Nerini in merito al ritardo di un paio di giorni sulla tabella di marcia: "L’approvazione ieri è stata bloccata solo da alcuni cavilli. Voteremo di nuovo domani, ma ormai la situazione è in dirittura d’arrivo - rassicura Nerini -. Nei prossimi mesi il Pisa Sporting Club potrà posare la prima pietra una volta che sarà tutto pronto, come dichiarato dalla dirigente Ricci". Ci sarà ancora da aspettare quindi. E realisticamente, anche stando a quanto filtra in via infoormale da ambienti vicini alla società nerazzurra, per l’effettiva realizzazione del centro sportivo ci vorranno circa 12-18 mesi, con la conclusione dei lavori prevista per i primi mesi del 2025.

Michele Bufalino