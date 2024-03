Nuovo asfalto in via Battisti. Lavori al via

Da questa mattina partono i lavori per il rifacimento dell’asfalto di via Battisti e via Silvio Pellico alla Sesta Porta a Pisa. Per creare minor disagi possibili alla circolazione del traffico, i lavori saranno svolti in orario notturno, dalle 22 alle 6 di mattina. L’intervento riguarderà tutto il tratto di strada di via Battisti dalla rotatori con viale Gramsci fino al primo attraversamento pedonale di via Porta a Mare. Si tratta, spiega l’amministrazione comunale di un intervento strutturale con rifacimento completo del manto stradale per 7.600 metri quadrati, con un investimento complessivo di 300mila euro e 10 giorni di lavori". Per causare meno disagi possibili ai cittadini si asfalterà in notturna, come già fatto in passato per altri tratti nevralgici della viabilità cittadina".