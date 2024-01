"Nuovi migranti dormono in via Lalli". Accolti e censiti

Dormono nei pressi della Questura. Sono persone che provengono per lo più dal Pakistan attraverso la Slovenia e girano in varie province d’Italia e della Toscana (come Lucca e Pistoia) in cerca di un posto dove stare. Arrivi spontanei che non seguono l’iter dell’accoglienza degli altri - gestito dal Ministero - che sbarcano in Sicilia. Anche venerdì notte - come segnalato dai residenti (nella foto i giacigli) - si sono appostati in via Lalli in attesa che un posto si liberi nei centri di accoglienza. Una segnalazione arrivata in Prefettura: sono stati fatti così censire i presenti in collaborazione con la Questura. Sono tre, al momento, i migranti che gravitano in zona. I centri di accoglienza sono saturi. Ma, grazie al fatto che una nave, che doveva attraccare a Massa, è stata dirottata per il maltempo e i nuovi arrivi sono stati così ritardati, i tre sono stati accolti in una struttura gestita dalla Cri. Una situazione in continuo divenire che deve fare i conti con i pochi posti di accoglienza.