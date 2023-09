Nuovi lastricati in centro storico: "Così cambiamo volto alla città"

Strade chiuse, percorsi provvisori, interventi nei sottoservizi. Pochi mesi e la parte nord del centro storico cambierà radicalmente volto. Da qualche giorno anche il pisano più disattento si è accorto della ’rivoluzione’ in atto. "Realizziamo la riqualificazione dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - che ci era stato chiesto anche dai residenti e che rappresenta probabilmente l’intervento più importante delle opere pubbliche di questo mandato. Complessivamente mettiamo a terra progetti per 3,3 milioni di euro che renderanno più bello e accogliente il centro cittadino, nella sua parte più nobile che è quella che riguarda i flussi turistici con la ripavimentazione dei lastricati in pietra grazie a un piano da 1,5 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr che riguarda via Corsica, piazza Buonamici, via dei Mille e piazza Cavallotti".

E gli altri 1,8 milioni di euro a cosa serviranno?

"Provengono da risorse del nostro bilancio per riqualificare gli altri lastricati del centro storico che versano in condizioni di degrado. Non ho difficoltà a riconoscere che proseguiamo un intervento che era già iniziato con il rifacimento di via Santa Maria dalla precedente amministrazione perché quando gli interventi sono giusti deve essere riconosciuto. Dovrebbe essere una buona regola per chiunque faccia politica. La novità, quella tutta nostra, è semmai un’altra e la rivendico".

Quale?

"Il metodo di lavoro. Agire dopo avere scattato una fotografia sullo stato dell’arte dei lastricati del centro storico per intervenire con precisione sulle strade che versavano in condizioni peggiori e che rivestono una grande importanza sia in termini di pregio sia perché collegano zone tra loro nevralgiche come nel caso di via dei Mille e le strade limitrofe. Questa fotografia ci permette di programmare con estrema precisione gli interventi necessari".

Quanto dureranno i lavori?

"Il primo step, quello relativo alla zona di via dei Mille si completerà entro la metà di novembre, gli altri lavori partiranno successivamente e si svolgeranno anche nel 2024. Alla fine di questi interventi avremo migliorato l’accessibilità dell’area che conduce a via Santa Maria, e dunque che porta alla Torre, grazie alla creazione di aree ben definite per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera da mettere in sicurezza le utenze deboli e abbattere le barriere architettoniche. Le lavorazioni principali riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici per una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati. Il nuovo lastricato verrà montato secondo lo schema a spina nella parte centrale e in modo perpendicolare agli edifici nelle due fasce laterali, che andranno a costituire i nuovi passaggi pedonali completamente accessibili. Nel tratto stradale di fronte a piazza Cavallotti è previsto lo smontaggio delle pietre, il rifacimento del massetto e il successivo riposizionamento delle pietre secondo l’orditura originaria e la stuccatura, in maniera tale da ricreare un piano viabile regolare e accessibile anche per i pedoni".