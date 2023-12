Nuovi giochi inclusivi in tutti i parchi della Valgraziosa

Calci (Pisa), 22 dicembre 2023 - I parchi giochi della Valgraziosa si arricchiscono ulteriormente di nuove attrezzature ludiche inclusive, che consentono il gioco anche a bambini e bambine diversamente abili. Grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale, attraverso la Società della Salute della Zona Pisana, l’amministrazione comunale di Calci ha avuto modo di acquistare i nuovi giochi inclusivi: tabelle, canestri, giostre e altalene, pensate per non escludere nessuno dal gioco. "Ed è proprio questo il senso dell'investimento che abbiamo fatto - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, perché riteniamo fondamentale per la crescita e l’interazione fra bambini e bambine che nessuno venga escluso dal gioco e che, anzi, tutti, senza distinzioni, possano anche avere occasioni di giocare insieme allo stesso gioco". I nuovi giochi inclusivi, in tutto nove, hanno trovato posto nei vari parchi del territorio, dal Parco Pertini, al Parco delle Fonderie, da Montemagno alle due aree attrezzata in località La Gabella (Val di Vico e zona Nido) e sono stati inaugurati alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini. "Ringrazio Alessandra – commenta Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche per la diversa abilità - per la sua costante vicinanza al nostro territorio, e ringrazio tanto tutti i colleghi della Società della Salute che hanno condiviso la mia proposta di presentare il progetto di Calci al finanziamento regionale". L’amministrazione comunale ha investito in questo progetto di inclusività circa 11.250 euro, di cui circa 9.500 euro coperti dalla Regione Toscana con risorse derivanti dalla legge 145/2018. Il Comune ha pertanto integrato con risorse proprie per circa 1.750 euro. Grazie a questa nuova implementazione, dopo che il Comune aveva già installato due altalene inclusive nei principali parchi del territorio comunale e dopo l'acquisto di un mega gioco inclusivo installato al Parco delle Fonderie anche a seguito di indirizzo consiliare, oggi è possibile trovare almeno un gioco inclusivo in ciascuna delle aree gioco del territorio.

M.B.