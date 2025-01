Nuove rotte degli aerei: "Sono sperimentali. Dureranno solo 6 mesi"

Le nuove rotte di decollo che transitano sui quartieri di San Martino e Sant’Antonio "sono sperimentali, sono iniziate il 31 ottobre e dureranno sei mesi". E’ quanto Arpat ha risposto, con sollecitudine, ad alcuni residenti dei quartieri interessati, viste le proteste scaturire per via del rumore inusuale sulle loro teste, confermato anche da testimoni oculari di Borgo Stretto e via Mercanti, che hanno cominciato a lamentarsi ancor prima di Natale.

La missiva di Arpat precisa anche che la sperimentazione è dovuta, o meglio ha la finalità di "risolvere le criticità in relazione al rispetto dei limiti normativi sui rumori". Tale decisone di sperimentazione risale al settembre scorso (26709/2024) ed è nata in seno alla commissione aeroportuale. Calendario alla mano, questa sperimentazione dovrebbe dunque terminare alla fine di marzo. Dalla sperimentazione dovrebbero emergere nuovi dati sull’emissione dei rumori degli aeromobili che stanno decollando da sud-ovest invece che da est. Arpat ha risposto puntualmente a quanti l’hanno sollecitata. Ma altri enti non hanno invece fatto trapelare nulla. Cosa che ha "insospettito", Francesco Auletta consigliere comunale di Una città in Comune, tanto da mandare una nota stampa (lo scorso 27 gennaio) in cui si legge: "L’assessore all’ambiente Gambini, Arpat, e Toscana aeroporti, vengano a riferire in commissione perché sono cambiate le rotte degli aerei in decollo sulla città, e nessuno dice cosa stia succedendo". "Negli ultimi mesi, sembrerebbe che siano cambiate le rotte degli aerei in decollo dall’aeroporto, sorvolando la città a sud-ovest invece che a est con forti disagi per la popolazione sorvolata. Il Comune di Pisa era a conoscenza di queste modifiche? Questa decisione è stata discussa e assunta all’interno della Commissione Aeroportuale di cui anche il Comune fa parte? E nel caso perché il Comune non ha comunicato nulla alla cittadinanza?".

Per questi motivi, la lista ha chiesto che nella giornata di oggi "si discuta un question time in consiglio comunale per capire se Arpat sta effettuando monitoraggi sugli effetti in termine di rumore e di emissioni inquinanti determinati da questo cambio delle rotte, e nel caso da quando sono iniziati e con quali modalità si stanno realizzando. E’ necessario che la cittadinanza sappia cosa avviene sopra la propria testa e che sia adeguatamente informata e quindi consapevole; le varie istituzioni in questo finora sono state completamente assenti".

Le proteste relativamente ai rumori del nostro scalo aeroportuale sono storicamente “imputabili“ ai quartieri limitrofi all’aeroporto, ovvero San Marco e San Giusto. Le proteste, adesso, si spostano sul centro storico.

Carlo Venturini