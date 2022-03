Nuove risorse per due strade maremmane

Donatella Spadi* Una buona notizia per le strade che attraversano la provincia di Grosseto e un segnale di forte attenzione da parte della Regione Toscana per il nostro territorio. La giunta guidata dal governatore Eugenio Giani, infatti, ha approvato un investimento di 652mila euro per i lavori di manutenzione sulla "Sr 74 Maremmana" e per la "Sr 439 Sarzanese Valdera", per un totale di oltre 62 chilometri. La "Sr 74" è un’arteria vitale per cittadini e turisti. Investire sulle strade, soprattutto su quelle più trafficate, è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, la "Sr 74 Maremmana" è uno dei collegamenti interregionali più importanti del centro Italia, sia per il traffico commerciale che per quello turistico e costituisce la principale via di collegamento tra la costa e i comuni di Sorano, Pitigliano e Manciano. Negli anni scorsi la Regione Toscana, quale ente proprietario della strada, ha avviato, congiuntamente alla Provincia di Grosseto, in qualità di Ente gestore, un progetto complessivo di ampliamento ed ammodernamento dell’arteria che va continuato e irrobustito. Selezionare subito la destinazione degli interventi. E’ fondamentale che vengano subito stabilite le modalità di assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana e le destinazioni degli interventi. Occorre dare priorità ai lavori che permettano di migliorare la sicurezza della "Sr 74 Maremmana" e della "Sr 439 Sarzanese Valdera" e soprattutto di migliorare la qualità della vita di chi quotidianamente le utilizza. *Consigliera regionale Pd Grosseto ...