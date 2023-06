Nuova spaccata in pieno centro Cemento contro la vetrina di notte ’Tonfo sordo: ho chiamato la polizia’

Furto in centro storico, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il negozio Juice, rivenditore di prodotti Apple, in largo Ciro Menotti. La spaccata è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, più precisamente alle 5 e mezza. Proprio a quell’ora, infatti, qualcuno ha sentito il rumore di vetri infranti e ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto con due volanti. La spaccata è avvenuta nel retrobottega del negozio, in via Mercanti. I ladri, secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine erano in tre, che con un blocchetto di cemento si sono avventati sulla porta aprendola e portando via un magro bottino costituito da un vecchio computer portatile appartenente al responsabile dell’esercizio commerciale.

Al vaglio le immagini delle telecamere private del negozio posizionate al suo interno, che hanno ripreso tutta la scena. Una raffica di raid, che quindi non accenna a fermarsi, soprattutto in Borgo Stretto, gli ultimi colpiti in ordine temporale sono stati a metà maggio, quando a ricevere la sgradita sorpresa sono stati la "Libreria dei ragazzi" e il ristorante "La Grotta". Nel primo i ladri avevano fatto irruzione sfruttando una serranda meno solida. Al ristorante invece era stata forzata la serratura. In entrambi i casi era stato portato via il fondo cassa. La spaccata del negozio "Juice", quindi, va a chiudere un triangolo di furti avvenuti in meno di 100 metri l’uno dall’altro e in meno di un mese. Raid ripetuti che si aggiungono ai furti in pieno giorno per un "allarme generalizzato - come aveva denunciato un mese fa Luigi Micheletti, presidente dell’area pisana di Confesercenti Toscana Nord nonché titolare del negozio ’Emporio Armani’ in Borgo Largo –, siamo in balia di personaggi che non hanno scrupoli: entrano nei negozi, rubano e poi se ne vanno indisturbati".

Enrico Mattia Del Punta