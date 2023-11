Nuova sede sul territorio. Selezione del personale

Lavori in muratura ma in alta quota. Un settore che sta crescendo ovunque e anche sul nostro territorio dove si sta cercando personale. "Ediliziacrobatica spa", azienda leader nel campo dell’edilizia su fune in Italia, in forte espansione nel contesto europeo, che conta più di 100 sedi e di 1800 risorse sul territorio italiano, francese e spagnolo. La ricerca per la sede di Pisa.

Ecco le figure ricercate e le caratteristiche: muratori che si occuperanno di eseguire opere di ristrutturazione di esterni, tetti, facciate, balconi, impermeabilizzazioni, cappotti, lavori di finiture con l’utilizzo della doppia fune di sicurezza.

Scopri EdiliziAcrobatica® S.p.A. Per avere informazioni su dove e come inviare le candidature è necessario visitare il sito al seguente indirizzo: https:ediliziacrobatica.altamiraweb.comannunci-lavoroMuratore-Operaio-Edile-Pisa-Muratore-su-fune-Italia-Pisa-428480288.htm?%3Freferer=Linkedin.com. La sede di Pisa è in apertura [email protected].