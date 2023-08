Nuova sede per ripartire "Siete patrimonio prezioso"

PISA

Mentre la vecchia Confesercenti Toscana nord è destinata a estinguersi in tribunale, con le nuove sedi già operative a Pisa (in via San Martino 1), a Lucca (in via De Gasperi 152) e a Viareggio (in via San Giovanni Bosco 67) e quelle di prossima apertura a Pontedera, Volterra e Massa, l’associazione di categoria riparte nelle provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara sotto il marchio regionale di Confesercenti Toscana. e con i tradizionali servizi rivolti alle imprese (dal credito alle contabilità fino alle paghe) e con quelli ai cittadini con il suo patronato Epasa Itaco, oltre ovviamente alla rappresentanza sindacale in tutte le istituzioni. Alla cerimonia inaugurale della nuova sede pisana è intervenuto anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha incontrato il direttore della Confesercenti regionale Massimo Biagioni, la responsabile area turismo Toscana Maila Bettaccini e una rappresentanza di operatori commerciali delle tre province oltre ai coordinatori sindacali delle aree.

"È importante che Confesercenti confermi la sua presenza nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara – ha detto Mazzeo - accanto alle altre associazioni di categoria presenti nel territorio a tutela delle attività del commercio, del turismo e dei servizi. Ritengo che il pluralismo associativo sia una ricchezza e la storia e il radicamento di Confesercenti in questo pezzo della Toscana siano un patrimonio prezioso e una voce necessaria per garantire sempre più la piena rappresentanza delle imprese". Soddisfatto anche Biagioni, perché a suggellare la ripartenza "sia stata una figura istituzionale come quella del presidente del consiglio regionale per dare il segno concreto di come Confesercenti sia ancora presente e attiva con il suo marchio: è stato un incontro al quale ne seguiranno altri, sempre a livello istituzionale, sia con alcuni assessori regionali così come con consiglieri regionali sia di maggioranza e opposizione".