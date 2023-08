Nuova raffica di furti sul litorale Locali e case: si cerca un uomo Via tutto l’oro, danni e paura

Una borsa rubata a una giovane cliente di un bar in via Maiorca, a Marina, furti sulle auto ("hanno rubato persino gli sterzi") e ladri nelle case di Tirrenia negli utlimi giorni. "Ne sono state ripulite alcune proprio l’altro giorno". Il primo episodio è accaduto giovedì mattina. Sono stati visti "tre ragazzi sudamericani con un suv grigio" arraffare la borsa alla ragazza e poi scappare. E poche ore prima, oltre ai furti sulle macchine parcheggiate a Marina, si sono verificati anche colpi negli alloggi di Tirrenia, nella zona poco prima della piazza principale. Anche in questo caso sarebbe stato individuato l’autore dai presenti. "Un giovane in pantaloncini corti che indossava persino i guanti". Via tutto l’oro e molto spavento per i proprietari. "Lo abbiamo visto scappare", le testimonianze. L’allarme è rimbalzato anche sui social. Si stanno ora visionando le immagini delle telecamere che alcuni privati hanno.

Resta anche il problema dei furti all’interno degli abitacoli delle macchine e delle auto stesse.

"Occorre trovare una soluzione – commenta Simona Rindi, presidente del Centro commerciale naturale di Marina – perché gli episodi simili sono in aumento. Serve un occhio in più – aggiunge – E’ evidente che ormai le presenze stanno diminuendo, siamo arrivati alla fine della stagione, ma quando ci sono tanti turisti e tante persone bisogna garantire un apporto maggiore di forze dell’ordine che sono poche. Quelle che ci sono non sono sufficienti", prosegue. "Come associazione faremo il possibile perché il problema venga affrontato e non dimenticato con la fine dell’estate".

