"Nuova mobilità e ambiente . Al via il cantiere per il parcheggio"

Sono partiti ieri i lavori per il nuovo parcheggio intermodale a Pontasserchio. Le operazioni per la completa riqualificazione di piazza Giovanni XXIII prevedono il rifacimento della pavimentazione del parcheggio in calcestruzzo architettonico e della segnaletica orizzontale e verticale e dell’area rialzata (dove è stata demolita la copertura dell’ex mercato ortofrutticolo). Sarà inoltre realizzato il nuovo impianto di pubblica illuminazione e rifatto l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, insieme alla realizzazione di tre strutture prefabbricate, un wc pubblico con tre bagni separati, un box per deposito bike ed un chiosco bar ristoro con servizi interni, spazio al chiuso e due dehors all’aperto. Attualmente c’è la predisposizione per una nuova torretta di ricarica veicolare, oltre a quella di un fontanello con alloggiamenti per contatori dedicati di acqua e corrente. "Un’altra delle infrastrutture pubbliche strategiche e attese per il comune di San Giuliano Terme è entrata nella fase operativa più intensa – commenta l’assessore al bilancio e alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli –. La funzionalità del futuro spazio ci metterà al passo con la transizione ecologica in un luogo nevralgico della viabilità comunale. Un investimento salito da 650mila a 730mila euro a causa dell’aumento dei prezzi per un intervento che, dopo quello avviato per l’Opera Pia finanziato in grandissima parte dal Next Generation Eu-Pnrr, rappresenta uno dei più importanti per quanto riguarda la rigenerazione urbana". L’obbiettivo è quello di migliorare mobilità e fruibilità degli spazi. "Il parcheggio – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Francesco Corucci –, sarà collegato alla pista ciclopedonale ‘Puccini’ che fiancheggia il fiume Serchio; dunque, rinforzeremo i sistemi di mobilità dolce e pubblica, oltre che elettrica, garantendo così il carattere intermodale del nuovo parcheggio".

Esulta il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio: "Un’altra promessa mantenuta – commenta il primo cittadino -, un opera che ci proietterà in una nuova idea di mobilità, che andrà a beneficio innanzitutto di chi abita a Pontasserchio, ma anche delle tante persone che frequentano la frazione".