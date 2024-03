Nuova ciclabile Navicelli con 600mila euro dal Pnrr

Un altro tassello alla ciclabilità di Pisa è stato messo a segno dall’assessore e vice sindaco Raffaele Latrofa. Ma a Pisa, ci sono ancora 61 auto ogni 100 abitanti. Il Comune ha intercettato oltre 600mila euro dal Pnrr per completare ed implementare la ciclopista del "Trammino". Il nuovo tratto va da via di Viaccia (zona Navicelli) a via Livornese. I commenti sono molto positivi perché ad esempio si eviterà quel tratto della ciclabile di via Livornese pieno di passai carrabili ed incroci e pedoni. Il nuovo tratto ciclabile inoltre rispolvera le vestigia della vecchia stazione merci e durante i lavori sono stati messi in sicurezza gli accessi alla stessa vecchia stazione. Nel 2019, il Comune investì tre milioni di euro per il tratto principale della ciclovia del Trammino, a questi, si devono aggiungere altri 750mila euro per il prolungamento della stessa fino al Bagno Lido, ed ora ecco altri 600mila euro sempre per la stessa ciclopista. Investimenti e lavori infrastrutturali, ci sono dunque ma qualcosa deve essere fatto ancora a livello urbano e a livello strategico per la mobilità.

A livello urbano sarebbe necessaria la manutenzione delle rastrelliere rimuovendo le carcasse di bici non più utilizzabili; anche lasciare in sosta la bici sta diventando un problema. Dall’altro lato e cioè sulla strategia della mobilità dolce e ciclistica, Carlo Carminati, già presidente di Fiab, pubblica un intervento sul sito dell’associazione dal titolo emblematico "Questa città non è un garage". Lo stesso scrive: "Sembra che questa amministrazione non si renda conto che rincorrere la domanda di parcheggi con la promessa (insostenibile, e spesso anche velleitaria) di dare ulteriore spazio alle auto non risolve il problema, ma semmai lo aggrava; basti pensare che, in base ai dati Aci, il tasso di motorizzazione a Pisa è aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al 2016, arrivando a 61,5 auto ogni 100 abitanti, un livello decisamente insostenibile. Tanto da arrivare all’assurdo che i permessi di ingresso in Ztl Nord sono ben quattro volte superiori al numero di posti disponibili (7810 permessi su 1928 posti, come dichiarato dall’assessore Dringoli); di conseguenza migliaia e migliaia di auto quotidianamente entrano in città per i più disparati motivi, trovandovi poi parcheggio come capita".

Carlo Venturini