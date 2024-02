Nuova caserma: "Una scelta sbagliata"

"Ci auguriamo che la saga del chilometro zero possa presto interrompersi", attacca il consigliere comunale Roberto Sbragia, capogruppo di Vecchiano Civica. L’amministrazione comunale – spiega Sbragia – ha infatti varato la progettazione della nuova caserma dei carabinieri, "da noi definibile “a chilometri zero”, in quanto progettata a meno di un chilometro da una già esistente". "Una tale opera, oltre che illogica finanziariamente è, per noi, un errore urbanistico – prosegue Sbragia – ci auguriamo che l’interesse della spesa pubblica e la logicità urbanistica facciano ritirare alla nostra amministrazione una tale ipotesi, magari investendo in sicurezza idraulica". Posizionando "nel nuovo piano urbanistico, una tale importante infrastruttura – conclude la nota – là dove necessaria e fuori da ogni centro abitato, magari tra gli abitati di Vecchiano e Nodica o tra Nodica e Migliarino".