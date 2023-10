Nubifragio e città in tilt. Problemi anche all’Arena

di Michele Bufalino

PISA

Gli effetti dell’allerta arancione per il pesante nubifragio abbattutosi in città hanno creato non pochi problemi, con allagamenti e la caduta di un albero in via San Francesco. E hanno condizionato anche la partita di calcio tra Pisa e Lecco all’Arena Garibaldi. Secondo quanto appreso la parte superiore destra della gradinata "Gianluca Signorini" ha avuto infiltrazioni d’acqua che hanno messo a rischio l’agibilità del settore, peggiorando una situazione già critica per lo stadio. A titolo precauzionale sono state prese una serie di contromisure per permettere lo svolgimento del match in sicurezza, permettendo ai tifosi di seguire la partita, nonostante la situazione. Tutto è iniziato quando, nel primo pomeriggio, la vendita dei biglietti per la gradinata è stata bloccata dal sistema Ticketone. Proprio in quel momento la forte pioggia aveva paralizzato parte della città, con numerosi disagi. In via San Francesco, appunto, un albero è caduto all’altezza della questura, paralizzando il traffico in entrata e uscita dal centro città. L’allerta gialla estesa alla giornata di oggi e anche gli interventi programmati di Acque a Pisa sono stati rinviati causa la situazione critica in città, tra rischio allagamenti e disagi.

Tornando all’Arena, solo a 40 minuti dal fischio di inizio i tifosi sono entrati all’interno dello stadio, in numero nettamente inferiore al solito, anche se la cifra dei 6200 spettatori comunicata dalla società nerazzurra tiene conto del totale degli abbonati (5007), molti dei quali hanno preferito vedere la partita da casa. La sicurezza dell’impianto sportivo ha invitato così i presenti in gradinata a seguire le istruzioni degli steward, decidendo di chiudere le ultime cinque file del settore superiore, più una larga parte adiacente alla curva sud, cinturata da fettucce per impedire di occupare quella parte della gradinata. A confermare i problemi funzionari addetti alla sicurezza dell’impianto che, prima e durante la partita hanno continuato a monitorare la situazione, mentre non ci sono, al momento comunicazioni ufficiali da parte di Palazzo Gambacorti, anche se la questione è sul tavolo. Oggi si darà seguito ad ulteriori valutazioni e sopralluoghi, anche da parte del Comune di Pisa e delle autorità per capire quanto può essere grave la situazione e se la sicurezza dell’impianto sarà a rischio anche per le successive gare in casa, in particolare per Pisa-Como del prossimo 4 novembre. Nonostante l’esordio positivo del nuovo tabellone luminoso installato nell’impianto da parte di Ngm, tra pezze e rattoppi l’Arena Garibaldi fa letteralmente acqua. Il restyling dello stadio non è più un’opzione, ma una necessità per evitare in futuro ulteriori abbassamenti della capienza.