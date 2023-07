Novità per l’ippodromo San Rossore Le corse in notturna sono più vicine

Le corse in notturna all’ippodromo di San Rossore non sono più un tabù. E presto un tavolo tecnico valuterà la possibilità di aprire l’impianto anche di notte. "Il governatore Eugenio Giani - ha annunciato il consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci - ha accolto la proposta lanciata dal ministro all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida di costituire un tavolo tecnico per trovare una soluzione per poter correre in notturna all’Ippodromo di San Rossore. Il ministro aveva lanciato l’iniziativa dopo la sua visita dello scorso maggio all’impianto scrivendo al Presidente di Regione Eugenio Giani". Ed è stato lo stesso presidente regionale, in occasione della terza edizione del ‘Premio lab ’99 – Memorial Sem Petrucci’, a confermare la disponibilità da parte della Regione all’apertura di un confronto e anche il sindaco pisnao Michele Conti e il presidente del Parco, Lorenzo Bani, si sono mostrati subito disponibili alla costituzione del tavolo.

"A fronte del fatto che l’ippodromo di San Rossore non può essere utilizzato dopo il tramonto da metà aprile ad ottobre - ha osservato Petrucci - perdendo così un momento dell’anno in cui la struttura potrebbe essere sfruttata fortemente e produrre importanti utili sia al settore dell’ippica che all’indotto, è emersa la convinzione che esista una soluzione che possa tenere insieme le enormi potenzialità dell’ippodromo con la sostenibilità ambientale". E’ stato lo stesso ministro nella missiva indirizzata a Giani, ma anche per conoscenza a Bani, a Conti e alla vicepresidente regionale e assessore all’agricoltura, Stefania Saccardi, a scrivere che "valorizzare al massimo le potenzialità dell’impianto di San Rossore possa essere un impegno con diviso" con il Governo. Da qui l’apertura di un tavolo tecnico che coinviolga il Parco, la Regione, il Governo, il Comune e la società di gestione dell’impianto.

Il premio "Lab ’99 - Memorial Sem Petrucci", giunto alla terza edizione, è stato assegnato al sindaco Michele Conti, per la sua rielezione. Consegnati anche due premi collaterali legati a due grandi passioni di Sem Petrucci: la montagna pistoiese e la Maremma: il "Passione montagna" a Gregorio Ceccarelli, per la sua attività di "viticultura eroica – quota 1100" e "Passione Maremma" a Federico Forci, che lavora in libertà con i cavalli maremmani e Monterufolini, portando avanti la tutela di questa preziosa razza quasi estinta in tempi recenti.

Gab. Mas.