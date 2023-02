Novità per la sosta in centro

Parcheggi riservati ai residenti del quartiere Santa Maria con stalli gialli e tariffa giornaliera di 12 euro per i turisti. Ecco le principali novità dal primo marzo. Da un lato la possibilità, per i turisti che arrivano in auto a Pisa e alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, di accedere con il proprio veicolo alla ZTL e alla ZSC cittadina e di parcheggiare “liberamente” nelle strisce blu del territorio, litorale compreso, pagando 12 euro per 24 ore. Dall’altro il divieto per i turisti di parcheggiare in via Della Faggiola, Santa Maria, Cardinale Maffi, via Porta Buozzi e via G. Boschi nel tratto tra via dei Mille e via Leopardi, che saranno riservate in via esclusiva ai residenti con stalli di colore giallo.