Novità a Riglione: nasce il Bar Bianca

Pisa, 18 febbraio 2025 – A Riglione, in via Fiorentina n. 425, nasce il “Bar Bianca”, una nuova attività imprenditoriale con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la comunità. Al taglio del nastro presenti il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani e l'assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini.

Il progetto nasce grazie alla determinazione e alla passione dell'imprenditrice Bianca Musai: “E' un sogno che si realizza, lo coltivavo da anni e finalmente si è concretizzato. Ho sempre lavorato ma purtroppo mi sono ritrovata senza occupazione. Quando si è presentata l'opportunità di rilevare questo locale, ho deciso di coglierla e intraprendere questa nuova avventura”.

“Siamo estremamente felici per il progetto di Bianca, certi che, grazie al suo entusiasmo e alla sua determinazione, riuscirà a offrire un servizio di assoluta qualità. Confcommercio sarà al suo fianco” sono gli auguri del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli.

Anche l'assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, ha espresso il proprio apprezzamento per la nuova attività: “Un progetto davvero interessante e ambizioso grazie a un locale rinnovato per la socialità e la convivialità in una realtà profondamente legata alla città. Siamo certi che la gestione saprà rispondere alle esigenze della clientela, offrendo un servizio di qualità diversificando l'offerta di Riglione”.

Il “Bar Bianca” sarà a conduzione familiare: “Gestirò il locale insieme a mio figlio Francesco, che mi supporterà in questo percorso - spiega l'imprenditrice - Il mio obiettivo è offrire il meglio ai clienti, garantendo prodotti di qualità in un ambiente accogliente. Metterò a frutto la mia esperienza ventennale nel settore della ristorazione, proponendo tutti i servizi tradizionali di un bar, arricchiti da alcune specialità della cucina albanese, un omaggio alle mie origini”. “Ringrazio di cuore Confcommercio per la vicinanza e il supporto fondamentale che mi sta offrendo in questa fase di avvio del locale” conclude Musai.