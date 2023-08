Notti di Talento, verso la finale "Una vetrina per spiccare il volo" Musica e danza anche per aiutare Jo

"Regalare un’opportunità come questa a giovani artisti è davvero molto interessante e abbinarla anche a un gesto di solidarietà è molto nobile". Parola di Paolo Del Vecchio (nella foto in alto), aquilano da una vita nel mondo dello spettacolo prima come vocalist e cantante, poi come conduttore televisivo in Rai, attore di teatro, organizzatore di eventi e festival artistici, che domenica sera sarà tra i giurati della finale di Notti di Talento, il contest musicale di giovani artisti (canto e ballo) di cui La Nazione è media partner esclusivo. Notti di Talento infatti sostiene le cure di Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia, che dalla nascita combatte con una rarissima malattia che la costringe da anni a complicatissime cure negli Stati Uniti.

Anche domenica in piazza delle Baleari a Marina di Pisa (inizio spettacolo alle 21.30, ingresso gratuito) sarà possibile donare il proprio contributo per aderire alla raccolta fondi (tutte le informazioni sono reperibili anche sulla pagina Facebook "I sogni di Jo"). "Un festival come questo - aggiunge Del Vecchio - è una vetrina importantissima per questi ragazzi, perché li mette a contatto con un percorso professionalizzante e li aiuta comunque ad emergere e uscire dalla dimensione della propria cameretta e del semplice studio di una disciplina artistica, sia che si tratti di canto o di danza".

Il valore aggiunto, secondo il conduttore Tv e organizzatore di eventi, "sta proprio nella possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico e in un contesto di professionisti, con assistenti di palco, regia, service e giurati che sono persone del mestiere e che sono capaci di assistere e vedere un talento al di là della singola esibizione di una sera". "L’importante - osserva Del Vecchio - è che i ragazzi colgano appieno questa possibilità, avendo rispetto del palcoscenico ma non esserne schiacciati dalla paura. In tutti i concorsi c’è poi sempre qualcuno che vince, ma mai come in questo caso più che il traguardo è importante il viaggio che si è fatto. E’ una vetrina formidabile, al di là del risultato finale. Esserci è il primo grande successo: quindi la parola d’ordine è divertirsi e divertire, la classifica viene dopo".

Insieme al compositore e conduttore abruzzese, nella giuria di professionisti presieduta da Stefano Bini (regista e organizzatore di eventi di moda a livello internazionale), ci sono l’attrice Gianna Martorella (che con Del Vecchio collabora da anni), il performer e ballerino, Mirko Mosca, il cantante Stefano Sani e lo speaker di Radi Incontro, Luca Demar.

Gab. Mas.