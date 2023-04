Notti di Talento, secondo round

Seconda tappa delle audition di Notti di talento, il talent di canto e ballo di cui La Nazione è media partner esclusivo, domenica a Migliarino Pisano presso l’auditorium Asbuc. Come per la prima tappa di marzo al teatro Rossini Pontasserchio, cortesemente concesso dal comune di San Giuliano Terme, anche in questa occasione lo show può contare sull’ospitalità offerta dal Comune di Vecchiano che ha messo a disposizione l’auditorium offrendo a 18 giovani artisti toscani di mettere in mostra il proprio talento e regalando loro una chance di ripartenza nel mondo dello spettacolo dopo gli anni bui della pandemia che hanno cancellato la possibilità di esibirsi a centinaia di artisti e paralizzato l’intero settore con contraccolpi negativi non solo per gli artisti, ma anche per le maestranze. L’appuntamento è per le 16 con un pomeriggio all’insegna della musica. Sono numerosi anche domenica gli artisti in gara che saranno giudicati da una giuria di qualità presieduta da Eleonora Di Miele, attrice, conduttrice televisiva, ballerina, cantante e modella. Insieme a lei la coreografa e insegnante di danza Selena Minervini e Stefano Bini, anima da sempre di miss litorale e regista di importante sfilate di moda oltre che apprezzato organizzatore di eventi culturali e di spettacolo in tutta Italia. Il direttore artistico di Notti di talento è il coreografo Alex Leardini, il direttore organizzativo che cura la produzione è Michele Ammannati. Lo show è condotto da Leonardo Ghlarducci. Diciotto le esibizioni previste con artisti provenienti dall’area pisana e anche da altre province toscane: Silvia Castiglioni, Alessandro Del Sarto, Miriana Scura, Silvia Bindi, Ginevra Perullo, Giada Bullentini, Delia Galiano, Georgia Chioni, Katia Vito e Silvia Porciani (voce e chitarra), Federico Paoli, il duo Lavinia Rossi e Margherita Barbi, Ludovica Biagi, Jacqueline Del Ticco, Francesco Di Fiore, Elisa Lonzi, Anna Baldi, Giacomo Fresta, Giorgio Leoni e Chiara Baldanzi. La tappa di Migliarino è la penultima delle audizioni nella quale gli artisti in gara si contendono un posto per la finale il 3 giugno alle 21 al Giardino Scotto nell’ambito del prestigioso Scotto Festival. L’ultima audition è invece in programma il 28 maggio al teatro Nuovo di Pisa. Notti di Talento, che mette in palio, oltre al vincitore, premi di categoria e un premio della critica, è a iscrizione gratuita per gli artisti in gara, così come sono a ingresso gratuito tutti gli spettacoli grazie al sostegno di Port Authority di Pisa, Pisamo, Gruppo Bubbo, Confcommercio, Euroambiente, Villa Rondini e Cassa Digitale.