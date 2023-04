Notti di Talento Seconda tappa ricca di emozioni

MIGLIARINO PISANO

Canta, che ti passa. Forse è davvero più di un semplice modo di dire.È una cura. Lo ha dimostrato domenica pomeriggio Jennifer Grisafi, 12 anni arrivata domenica all’Asbuc di Migliarino per la seconda audition di Notti di Talento, il contest per giovani artisti locali di cui La Nazione è media partner esclusivo, che ha portato sul palco dell’auditorium il suo inedito, "Fammi una domanda", che racconta le difficoltà di una ragazzina della sua età alle prese con bullismo e qualche sghignazzata di troppo. Voce bella e testo interessante, anzi importante. Uno schiaffo per chi preferisce voltare la testa altrove. Lei si è chiusa in camera e ne ha fatto una bella canzone, chapeau. Comunque vada, Jennifer ha vinto la battaglia più importante. Ha trasformato una sofferenza in una bella canzone e ne è uscita. A testa altissima. Sarà la giuria presieduta da Eleonora Di Miele, attrice, conduttrice Tv, cantante, ballerina e modella, e composta anche da Stefano Bini, organizzatore di eventi in Italia e all’estero, e dalla coreografa Selena Minervini, a selezionare i finalisti che si sfideranno nella serata conclusiva il 3 giugno alle 21 al Giardino Scotto di Pisa nell’ambito dello Scotto Festival. Ma la scelta sarà comunicata solo dopo la terza audition, il 28 maggio al teatro Nuovo. Intanto, domenica però è stato protagonista il talento, condito da emozioni forti: come quelle provocate al pubblico da Silvia Castiglioni, la prima a rompere il ghiaccio e a incantare con una versione malinconica di "Quello che le donne non dicono" che sarebbe piaciuta anche a Firoella Mannoia, che ha reso quel pezzo immortale. Ma anche come quelle della sedicenne livornese Elissa Lonzi, che accompagnata dalla sua tastiera ha proposto una sua struggente versione de La Notte di Arisa. Complimenti e applausi anche per Alessandro Del Sarto e tutti gli altri concorrenti in gara: Miriana Scura, Silvia Bindi, Giada Bullentini, Delia Galiano, Georgia Chioini, Katia Vito e Silvia Porciani, Federico Paoli, Lavinia Rossi e Margherita Barbi, Ludovica Biagi, Jacqueline Del Ticco, Francesco Di Fiori (con una potente interpretazione di "Torna a casa" dei Maneskin), Anna Baldi, Giacomo Fresta, Chiara Baldanzi, Giorgio Leoni, Alessia Giovannoni, Emma Marchetti e Sara Minuti. Lo show è stato condotto impeccabilmente da Leonardo Ghelarducci, con l’assistenza tecnica dell’associazione Attiese Teatro Spettacolo di Vecchiano. Perfetto lo staff della produzione "Notti di talento": Michele Ammannati, Elisabetta Agonigi e il direttore artistico Alex Leardini, coreografo e regista di fama nazionale. Che sono già al lavoro per la terza e ultima audition del "Nuovo" quando sul palco si esibiranno anche i concorrenti della danza.