Notti di Talento: la finale Inizia il conto alla rovescia

È Iniziato il conto alla rovescia. Domenica sera la finalissima di Notti di Talento, il contest dei giovani artisti di cui La Nazione è media partner, chiuderà la rassegna di concerti di Marenia sul grande palco di piazza delle Baleari che da domani alle 21.30 si accende con l’omaggio a Mogol e Battisti e poi con i concerti di Luigi Strangis, il vincitore della 21a edizione di Amici, dei Ladri di carrozzelle, venerdì sera, e dei Planet Funk (sabato). Tutti gli eventi, compresa la finale di Notti di Talento, sono a ingresso gratuito. I 12 finalisti in gara (5 esibizioni di ballo e 7 di canto, per complessivamente una trentina di artisti) saranno giudicati da una giuria di professionisti presieduta da Stefano Bini, regista e organizzatore di eventi di moda a livello internazionale, dell’attrice e imitatrice Gianna Martorella, del musicista e compositore Leonardo Del Vecchio, del ballerino e performer Mirko Mosca, del cantante Stefano Sani e dello speaker di Radio Incontro, Luca Demar.

In finale sono arrivati qualificandosi nelle tre audition di luglio sul palco di Eliopoli a Calambrone. Lo show, condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (con Michele Ammannati direttore di produzione e Alex Leardini direttore artistico), ospiterà anche i protagonisti dell’edizione invernale: la vincitrice Rachele De Santis e il vincitore della categoria canto, Francesco Di Fiore. Sul palco anche Giorgio Vaglini, super batterista di soli 7 anni che torna a Marina di Pisa dopo un anno di esibizioni in Tv (è stato ospite anche de "I Fatti Vostri" su RaiDue) e in diverse piazze toscane dopo avere vinto l’estate scorsa proprio su questo palco il talent de La Nazione. Il contest è gratuito grazie al sostegno dalle aziende che hanno sposato il progetto (i cantieri navali Seven Stars, Overmarine, Rossinavi e Carpensalda, Farmacie comunali di Pisa, Acque, Paim, l’agenzia immobiliare Micasa, Auto 2000, Parco di San Rossore, Cgm, Irem e Gruppo Bubbo) e ha anche uno scopo benefico perché sostiene la raccolta fondi per le cure della piccola Jo Santabarbara, la bambina di Trrenia affetta dalla nascita da una rara patologia. Ecco i nomi dei finalisti: i cantanti Leonardo Rossi, Eleonora Pischedda, il duo femminile Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Asia Stellato, il duo apuano Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, la giovanissima Camilla Suardi, Silvia Bindi e la bolognese Beatrice Bigoni; per il ballo il duo contemporaneo composto da Laura Conti e Sara Rotini (Proscaenium Pisa), la crew di Slide Dance Studio Pisa (Chiara Scaramelli, Martina Cerulli, Rachele Rodriguez, Elena Spoto e Claudia Corchia), la crew di Artemix Pisa (Silvia Menichetti; Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli e Sara Giorgi) e Nicole Pezzolesi della Jm Academy di Viareggio.

Gab. Mas.