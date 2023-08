Notti di Talento, la finale Il sogno di Rachele è appena cominciato "Cambiata la mia vita"

di Gabriele Masiero

"Notti di Talento è stata un’esperienza bellissima. Ai ragazzi che domani saliranno sul palco suggerisco di godersela, perché ad ascoltarli ci saranno persone competenti che sapranno comprendere il loro talento al di là della singola esibizione". Parole e musica di Rachele De Santis, la ventenne di Montopoli Valdarno vincitrice dell’edizione invernale del contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo, che domani sera sarà ospite della finalissima della summer edition, in programma dalle 21.30 sul palco di Marenia, in piazza delle Baleari a Marina di Pisa, con la conduzione di Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli. "E poi solo poter cantare su un palco è già stupendo - aggiunge - e io ho ancora negli occhi e nel cuore la straordinaria notte del Giardino Scotto".

"Da quel 26 giugno - ricorda la giovane cantante - la mia vita artistica non è stata più la stessa. Notti di Talento mi ha spalancato le porte e sono stati due mesi molto intensi: ho fatto un provino con Ugo Bongianni, produttore e storico collaboratore di Mina, parteciperò come ospite ad altri eventi sul litorale e sono stata invitata negli studi di Radio Incontro per presentare il mio lavoro. Presto uscirà ’Scelgo per me’, il mio inedito". Rachele ricorda un aneddoto simpatico: "Dicono che esibirsi per ultimi in questi contesti porti sfortuna, io invece ho sempre cantato alla fine sia alle audition che in finale e ho vinto". Infine, la giovanissima cantante montopolese elogia il format di Notti di Talento: "Non solo noi artisti e i nostri insegnanti abbiamo potuto apprezzare la professionalità di tutti gli addetti ai lavori anche dal punto di vista logistico e organizzativo, ma è tanto più importante che questa grande opportunità ci sia stata regalata gratuitamente. Concorsi di questo genere richiedono spesso quote di iscrizione molto alte e trovo che sia ingiusto perché per molti giovani artisti ciò significa non avere la possibilità di farsi ascoltare. Ed è ancora più bello che abbinata al concorso ci sia anche una campagna di solidarietà come quella per la piccola Jo".

Notti di Talento è sostenuto dai cantieri navali Seven Stars, Overmarine, Rossinavi e Carpensalda, Farmacie comunali di Pisa, Acque, Paim, l’agenzia immobiliare Micasa, Auto 2000, Parco di San Rossore, Cgm, Irem e Gruppo Bubbo. Ecco i nomi dei finalisti: i cantanti Leonardo Rossi, Eleonora Pischedda, il duo Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Asia Stellato, il duo Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, Camilla Suardi, Silvia Bindi e Beatrice Bigoni; per il ballo il duo contemporaneo Laura Conti e Sara Rotini (Proscaenium Pisa), la crew di Slide Dance Studio Pisa (Chiara Scaramelli, Martina Cerulli, Rachele Rodriguez, Elena Spoto e Claudia Corchia), la crew di Artemix Pisa (Silvia Menichetti; Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli e Sara Giorgi) e Nicole Pezzolesi (Jm Academy Viareggio).