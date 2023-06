Notti di Talento: il verdetto Stasera al Giardino Scotto

Ci siamo, è arrivata la notte del verdetto. Stasera alle 21 sul palco del Giardino Scotto sarà proclamato il vincitore di Notti di talento, contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusiva e che in negli ultimi mesi ha visto confrontarsi un centinaio di giovani artisti provenienti da tutta Italia che si sono esibiti nei migliori teatri dell’area pisana grazie al sostegno delle aziende partner del progetto (Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Auorambiente, Villa Rondini, CassaDigitale e Gruppo Bubbo) e il supporto dei Comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Pisa, Fondazione teatro di Pisa e associazioni Attiesse e Binario Vivo. Saranno 33 i finalisti che si sfideranno in 19 diverse esibizioni di canto e danza. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è condotto da Leonardo Ghelarducci, mentre una giuria di qualità giudicherà gli artisti: il presidente Stefano Bini, l’attrice e imitatrice Gianna Martorella, la cantante Debrah, e la coreografa Selene Minervini. Ospiti Gianfranco Calamai, la campionessa del mondo di pattinaggio Sara Zaggia, il cantautore Diego Cassettari e l’arrangiatore e produttore Ugo Bongianni, che da anni collabora con Mina. A lui abbiamo chiesto quanto sono importanti per i giovani format come Notti di talento: "I talent sono uno dei tanti modi per promuovere la propria arte e una delle porte più usate negli ultimi anni per entrare nello mondo dello spettacolo, ma bisogna lavorare duro. Il talento è importante ma senza dedizione, lavoro duro e capacità di guardare avanti, diminuiscono le probabilità di riuscita. Non dimentichiamopoi la Dea bendata…". "L’avvento del digitale – continua – ha sicuramente semplificato la distribuzione di musica in tutto il mondo ed è una straordinaria opportunità". Ecco tutti gli artisti in gara: Alessia Giovannoni, Amanda Batista, Angelica Perna, Sofia Barsali (danza), Bianca Ceccarelli, Emma Marchetti, per la danza la coreografia di gruppo di Raluca Agostini lena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione e Lucrezia Talisi, Elissa Lonzi, Emma Sferruzza, Sofia Di Candia (ballo), Jonathan Buscicchio, Francesco Di Fiore, Georgia Chioni, Katia Vito e Silvia Porciani, Marco Cecchi, per la danza la coreografia di gruppo di Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini e Chiara Favilli, Martina Neri, Pietro Cardella (cantante lirico) e Rachele De Santis.