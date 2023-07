"Notti di Talento" Il sogno riparte Stasera a Eliopoli la prima audition

Neppure il tempo di godersi il grande successo della versione invernale che Notti di Talento, il contest dei giovani artisti di cui La Nazione è media partner esclusivo, stasera alle 21.30 sul palco di Eliopoli a Calmbrone dà il via all’edizione estiva con la prima audition condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, presentatori anche delle altre audition in programma il 13 e il 30 luglio sempre a Eliopoli e della finale del 20 agosto a Marina di Pisa sul palco di Marenia. Il talent prodotto da meditterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico del format, Alex Leardini) è supportato dalle aziende che hanno sposato il progetto (i cantieri navali Overmarine, Rossinavi e Seven Stars, Farmacie comunali di Pisa, Parco di San Rossore, Acque spa, Auto2000, MiCasa, Cmg, Irem, Paim e Gruppo Bubbo) che prevede anche due serate di gala il 22 luglio e il 5 agosto sul palco di Cicliandia a Tirrenia. La giuria presieduta da Stefano BinI è composta dall’attrice e imitatrice Gianna Martorella, dalla cantante Debrah e dal musicista Fabrizio Gronchi. Ecco tutti i concorrenti in gara: Benedetta Marianelli (Malaga), Hydrea, Artemix (danza, coreografia di gruppo con Anna Chiara Giannini, Laura Panattoni, Emma Puri, Violante Franchini, Maja Antognoli, Elisa Bucchi, Ambra Baglioni,Sara D’Antonio, Elena Murciano), Beatrice Bigoni, Alessandro Del Sarto, Proscaenium (danza, passo a due di Laura Conti e Sara Rotini), Giacomo Fresta, Chiara Santaniello, Leonardo Rossi, Giosué Pistoia, Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Eleonora Pischedda, Chiara Vastano, Artemix (danza, coreografia di gruppo con Silvia Menichetti, Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli, Sara Giorgi, Eleonora Pischedda) ed Edoardo Arcari.