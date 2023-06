Notti di Talento, gran finale Si incorona il vincitore

Ventiquatt’ore ancora e si conoscerà il nome del vincitore di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusiva e che da marzo a oggi ha permesso a un centinaio di giovani cantanti e ballerini provenienti da tutta Italia di esibirsi nei principali teatri dell’area pisana, grazie alla collaborazione con i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano (insieme all’associazione Attiesse) e con l’associazione Binario Vivo. Domani alle 21 nella prestigiosa cornice del Giardino Scotto lo show sarà condotto da Leonardo Ghelarducci e i 33 finalisti (per 19 diverse esibizioni) saranno giudicati da una giuria di qualità composta da professionisti e presieduta da Stefano Bini, da anni organizzatore di eventi di livello internazionale, e di cui faranno parte anche l’attrice e imitatrice Gianna Martorella, la cantante Debrah, che vanta da tempo collaborazioni con Andrea Bocelli, e dalla coreografa Selene Minervini. Il direttore di produzione è Michele Ammannati e il direttore artistico del talent è Alex Leardini. Ospiti della serata Ugo Bongianni, storico arrangiatore di Mina, l’agente di spettacolo Gianfranco Calamai, la campionessa del mondo di pattinaggio Sara Zaggia e il cantautore lucchese Diego Cassettari.

La serata avrà anche uno scopo benefico per sostenere la raccolta fondi a favore della piccola Jo, la bimba di Tirrenia affetta da una rara malformazione congenita che ha appena completato un secondo ciclo di cure in Florida. La realizzazione di Notti di Talento è stata possibile grazie al contributo delle aziende che hanno sostenuto il progetto (Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Euroambiente, Cassa Digitale e Gruppo Bubbo) permettendo l’iscrizione gratuita dei concorrenti e l’accesso gratuito agli spettacoli per il pubblico. Per gli artisti in gara ci saranno anche premi di categoria (canto e danza) oltre al premio della critica alla memoria di Filippo Bubbo, il giovane autotrasportatore deceduto nel 2021 in un tragico incidente stradale durante in viaggio di lavoro. Ecco tutti gli artisti in gara: Alessia Giovannoni, Amanda Batista, Angelica Perna, Sofia Barsali (danza), Bianca Ceccarelli, Emma Marchetti, per la danza la coreografia di gruppo di Raluca Agostini lena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione e Lucrezia Talisi, Elissa Lonzi, Emma Sferruzza, Sofia Di Candia (ballo), Jonathan Buscicchio, Francesco Di Fiore, Georgia Chioni, Katia Vito e Silvia Porciani, Marco Cecchi, pe la danza la coreografia di gruppo di Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini e Chiara Favilli, Martina Neri, Pietro Cardella (cantante lirico) e Rachele De Santis.