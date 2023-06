"Notti di talento è un bene prezioso" Gran finale, Martorella in giuria

La finale si avvicina. Dopo il rinvio per pioggia del 4 giugno scorso, lunedì alle 21 il Giardino Scotto sarà la prestigiosa cornice della serata conclusiva di Notti di talento, il contest gratuito di cui La Nazione è media partner esclusiva e che ha visto esibirsi nei principali teatri dell’area pisana da marzo a maggio un centinaio di giovani artisti provenienti da tutta Italia. L’atto conclusivo del talent show vedrà 33 artisti suddivisi in 19 diverse esibizioni contendersi la vittoria finale (ma ci sono anche premi di categoria per il canto e la danza): saranno giudicati da una giuria di esperti della quale farà parte anche Gianna Martorella, attrice e imitatrice piombinese di straordinario successo e direttrice dell’associazione "Le muse", un’accademia di formazione artistica: "La gratuità di Notti di Talento - spiega l’attrice - è il valore aggiunto di questa iniziativa sposata da La Nazione perché permette ai giovani di farsi notare e di presentare la loro arte in contesti di prestigio. Quando Michele Ammannati, il direttore di produzione, me ne ha parlato mi è subito piaciuta come idea perché mette al primo posto proprio il talento e non il profitto". Oggi le tecnologie digitali offrono una vetrina anche dalla cameretta di casa propria, però, secondo Martorella, "sacrificio, lavoro e la possibilità di esibirsi nelle piazze di fronte ad addetti ai lavori e pubblico numeroso aiutano a crescere, indipendentemente dal risultato finale: ai miei tempi Youtube e i social non c’erano e per farsi notare dovevi sommergere di videocassette i produttori, oggi è più semplice, forse, ma il lavoro è l’unico ingrediente che permette di raggiungere un traguardo e costruirsi una professionalità".

Ma il web non è il demonio: "Tutt’altro - conclude l’attrice - è uno strumento che va saputo usare e sfruttare. Ma chi cerca scorciatoie resta deluso. Il lavoro che facciamo a ‘Le muse’ è proprio questo: insegniamo ai ragazzi che fatica e sudore sono, insieme allo studio, il carburante del talento". Di seguito l’elenco degli artisti in gara: Alessia Giovannoni, Amanda Batista, Angelica Perna, Sofia Barsali (danza), Bianca Ceccarelli, Emma Marchetti, per la danza la coreografia di gruppo di Raluca Agostini lena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione e Lucrezia Talisi, Elissa Lonzi, Emma Sferruzza, Sofia Di Candia (ballo), Jonathan Buscicchio, Francesco Di Fiore, Georgia Chioni, Katia Vito e Silvia Porciani, Marco Cecchi, per la danza la coreografia di gruppo di Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini, Chiara Favilli, Martina Neri, Pietro Cardella (cantante lirico) e Rachele De Santis.