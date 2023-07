Notti di Talento, buona la prima sotto le stelle nella piazza di Eliopoli

Buona la prima per la versione estiva di Notti di Talento. Il contest per giovani artisti provenienti da tutta la Toscana, di cui La Nazione è media partner, sabato sera ha acceso la piazza di Eliopoli. Oltre 200 spettatori hanno applaudito le esibizioni di canto e ballo degli oltre venti concorrenti in gara (per 14 diverse esibizioni) alla prima audition. Padroni di casa, impeccabili, i due conduttori Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, che hanno preso per mano gli artisti in una serata anche dal sapore benefico per supportare la raccolta fondi per sostenere le cure di Jo Santabarbara, la bimba di Tirrenia appena rientrata dagli Stati Uniti dove ha concluso un altro ciclo della complessa riabilitazione dopo gli interventi di ricostruzione agli arti inferiori per superare una rara malformazione congenita per la quale in Italia non ci sono terapie adeguate. La giuria presieduta da Stefano Bini e composta dall’attrice e imitatrice Gianna Martorella, dalla cantante Debrah e dal musicista Fabrizio Gronchi ha messo il sigillo al livello molto alto delle esibizioni confermando la qualità dell’offerta artistica del talent show prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore di produzione Michele Ammannati, direzione artistica del format di Alex Leardini). L’esito delle selezioni si conoscerà solo al termine delle altre audition sempre sul palco di Calambrone il 13 e 30 luglio, al termine delle quali da questi tre appuntamenti di selezione usciranno i 12 finalisti che concluderanno il loro percorso sul prestigioso palco di Marenia il 20 agosto in piazza Baleari a Marinabdi Pisa. Ecco tutti i nomi dei concorrenti in gara sabato sera: Benedetta Marianelli (Malaga), Hydrea, Artemix (danza, coreografia di gruppo con Anna Chiara Giannini, Laura Panattoni, Emma Puri, Violante Franchini, Maja Antognoli, Elisa Bucchi, Ambra Baglioni,Sara D’Antonio, Elena Murciano), Beatrice Bigoni, Alessandro Del Sarto, Proscaenium (danza, passo a due di Laura Conti e Sara Rotini), Giacomo Fresta, Chiara Santaniello, Leonardo Rossi, Giosué Pistoia, Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Eleonora Pischedda, Chiara Vastano, Artemix (danza, coreografia di gruppo con Silvia Menichetti, Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli, Sara Giorgi, Eleonora Pischedda) ed Edoardo Arcari.