Notti di talento Buona la prima al teatro Rossini

Buona la prima per "Notti di talento", il talent show per giovani artisti non solo toscani di cui La Nazione è media partner esclusivo. Domenica al teatro Rossini di Pontasserchio, grazie al sostegno del Comune di San Giuliano Terme, undici giovani cantanti si sono esibiti davanti a un pubblico piuttosto numeroso e a una giuria di esperti di prim’ordine: Stefano Bini, da anni anima di tanti eventi sul litorale pisano e regista di importanti sfilate di moda, Selena Minervini, insegnante di danza e coreografa, ed Eleonora Di Miele, volto notissimo in Tv con un passato da attrice (Carabinieri, Centovetrine) e conduttrice Tv di moltissimi altri programmi, oltre che casting director di Toscana film commission. Con la regia di Alex Leardini, che è direttore artistico del talent, e l’organizzazione perfetta del direttore di produzione, Michele Ammannati, i giovani talenti hanno intrattenuto il pubblico con due ore di spettacolo godibilissimo mettendo in mostra generi diversi: dal canto lirico al pop e al rock. In scena artisti giovani e giovanissimi (sul palco anche un ragazzo di 13 anni e una sedicenne, entrambi molto bravi). In platea c’era uno dei finalisti del talent show sostenuto da La Nazione la scorsa estate, il lucchese Diego Cassettari, vincitore poi nella sezione Cantautori di Sanremo New Talent. Lo show, condotto da Leonardo Ghelarducci e impreziosito dall’esibizione come ospite di Cosetta Gigli, è stata la prima delle tre audition che condurranno alla finalissima al teatro Verdi a giugno. "Notti di talento" è una vetrina fondamentale per giovani emergenti che grazie al sostegno di aziende importanti (Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio di Pisa, Gruppo Bubbo, Eurambiente, Cassa digitale e Villa Rondini) hanno la possibilità di esibirsi a teatro e coltivare il loro sogno. Domenica sono andati in scena i primi 11 (Matteo Paolinelli, Stefano Gasparrino, Busem, Bianca Ceccarelli, Hydrea, Azzurra Bianchi, Vanessa Tealdi, Marco Cecchi, Elisa Balducci, Pietro Cardella e Amanda Batista), ma nei prossimi due appuntamenti sono una cinquantina gli artisti a caccia del pass per la finale. prossime tappe il 16 aprile all’auditorium Asbuc di Migliarino Pisano e il 28 maggio al teatro Nuovo di Pisa. Oltre al vincitore assoluto, in palio ci sono anche premi di categoria e il premio della critica "Filippo Bubbo", in memoria del giovane autotrasportatore di Calambrone deceduto nel suo primo viaggio di lavoro a Portogruaro nel 2021.

Gab. Mas.