Notti di musica al Parco della Pace Di scena James Senese e Giancane

La musica di qualità torna protagonista nel Parco dell Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio grazie a due iniziative promosse dal Comune di San Giuliano Terme, in collaborazione con Pisa Jazz e il Circolo Exwide, e con il contributo della Fondazione Pisa. Generazioni a confronto per due concerti a ingresso libero con due protagonisti della scena musicale italiana e non solo.

Si comincia domani con la leggenda partenopea del jazz e del funk, James Senese; sassofonista, fondatore dei Napoli Centrale, collaboratore di Pino Daniele è il simbolo musicale di Napoli, tanto che in occasione della vittoria dello scudetto della SSC Napoli è stato lui ad essere invitato ad aprire i festeggiamenti esibendosi allo stadio Diego Armando Maradona di fronte a decine di migliaia di persone.

Domenica sarà invece la volta di Giancane, brillante cantautore romano, capace di mescolare nella sua musica folk americano, rock e musica indipendente italiano. Già musicista nel Muro del Canto, è diventato un cult grazie alla sua musica che costruisce scenari di crudezza narrativo tra parlato di strada, lingua di tutti i giorni, ironia e nichilismo. Dal 2018 collabora con Zerocalcare, sia nel racconto della Pandemia con la colonna sonora di “Rebibbia Quarantine” trasmessa durante le puntate di Propaganda Live su La7, sia nella colonna sonora delle due serie Netflix scritte dal fumettista romano.

"Si tratta di due eventi di prestigio assoluto - commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Lucia Scatena – che vanno a rimarcare quanto sia cresciuta l’offerta culturale di San Giuliano Terme in questi anni sia nella capacità di proporre contenuti di qualità e sia nella capacità di attrarre operatori importanti sul territorio proprio per questo voglio ringraziare Pisa Jazz per aver collaborato nella realizzazione di questi due concerti al Parco della Pace di Pontasserchio. Questi due eventi non si sarebbero potuti realizzare senza il contributo della Fondazione Pisa che, ancora una volta, si dimostra vicino al nostro territorio nello sviluppo dell’offerta culturale". Entrambi gli appuntamenti iniziano alle 21:30, l’ingresso è libero e gratuito. Sarà allestito per l’occasione un servizio di somministrazione all’interno del parco. L’ingresso al Parco della Pace sarà possibile da Via Vittorio Veneto, mentre per i veicoli è consigliato l’utilizzo dell’ampio parcheggio dell’Agrifiera sulla Lungomonte Pisano.