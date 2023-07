Notte magica a Pisa: Ramin Bahrami suona Bach per l'850° anniversario

Il pianista Ramin Bahrami è il protagonista del grande concerto che la notte del prossimo 9 agosto darà il via ai festeggiamenti per l’850o anniversario della Tore pendente. nato a Teheran, ha 44 anni e fin da giovanissimo si è appassionato alla musica di Johann Sebastian Bach. Con l’avvento del regime di Khomeyni, il padre Paviz, ingegnere dello scià, fu incarcerato (morì in cella nel 1991) e la famiglia di Bahrami fu costretta a emigrare in Europa quando lui aveva 11 anni e il primo Paese che lo accolse fu l’Italia, grazie a una borsa di studio donatagli dall’Italimpianti in seguito all’intervento dell’ambasciata italiana a Teheran. Qui Bahrami ha studiato pianoforte e si è diplomato con Piero Rattalino al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano. La ricerca interpretativa del pianista iraniano è attualmente rivolta alla produzione tastieristica di Bach, che rimane tuttora il suo musicista preferito e perfino il motore della sua esistenza. "Da 20 anni - ha dichiarato recentemente in un’intervista rivelando la sua malattia - combatto la sclerosi multipla e visto che ormai siamo una coppia di fatto, ho pensato fosse il momento di svelarne l’esistenza. Voglio dare speranza, questo male non è la fine. Anzi un nuovo inizio e io ho imparato a gestirla proprio grazie a Bach e al pianoforte". Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia, gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza. Bahrami si è esibito in importanti festival pianistici tra cui "La Roque d’Anthéron", Festival di Uzés, il festival "Piano aux Jacobins" di Tolosa, il Tallin Baroque Music Festival in Estonia e il Pechino Piano Festival in Cina. In Italia ha suonato in importanti sedi concertistiche come il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma (nella rassegna "Solo Piano"), l’Auditorium Rai di Torino, La Scala di Milano, e il Teatro Vittorio Emanuele II di Messina.