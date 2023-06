Nota dell’Ateneo sulle bandiere a mezz’asta

"In riferimento alla lettera aperta inviata dagli studenti del collettivo Exploit, ripresa dal vostro giornale, si precisa che l’atto di esporre la bandiera a mezz’asta a cui si fa riferimento non è lasciato alla discrezione dei rettori o delle comunità universitarie, né è stato oggetto di deliberazione da parte degli organi di Ateneo, ma è una conseguenza della proclamazione del lutto nazionale". Con una nota l’Università di Pisa risponde sulla questione sollevata dal Collettivo studentesco della rete Exploit Pisa, che chiedeva - con una lettera aperta indirizzata al Rettore Riccardo Zucchi – una presa di "posizione contro chi ha contribuito alla demolizione del diritto allo studio e ad una ricerca libera dal profitto, seguendo l’esempio del rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari".

"Basta ambiguità e silenzi – proseguiva il comunicato degli studenti – , Berlusconi e la sua eredità non ci rappresentano e non sono la nostra storia!".

"L’esposizione a mezz’asta sugli edifici pubblici – puntualizza invece la nota dell’Ateneo Pisano – è stata espressamente disposta con una nota prefettizia, applicativa di una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuativa delle disposizioni stabilite da una fonte primaria che le amministrazioni sono tenute ad applicare". Striscioni contro il lutto nazionale erano comparsi, nella giornata di mercoledì a Palazzo alla Giornata, sede del rettorato e a Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore, dove un’analoga presa di posizione degli studenti normalisti è stata sottoscritta da trecento firmatari.