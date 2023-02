Nonna Nada: "Quando il gatto si mangiò tutto quello che era stato servito sulla nostra tavola"

I racconti dei nonni superano le barriere del tempo. Anche quello di Nada Mattioli, pisana, 92 anni, testimone oculare della guerra. "Prima della guerra - è il racconto di nonna Nada (nella foto oggi) - la natura era rigogliosa. Poi, quando passò il fronte, cominciarono a piovere le bombe e tutto si trasformò in un deserto. Gli alberi bruciavano come la legna dentro il camino ed anche i rumori della natura erano cambiati: non si sentiva nemmeno il cinguettare degli uccellini".

Si mangiava bene?

"No. Il cibo era scarso, non potevamo scegliere - racconta la nostra testimone - mangiavamo ciò che era disponibile. Per avere una razione, poi, bisognava tenere in tasca una tessera".

Un ricordo tra i mille che ancora conserva nella sua mente e nel suo cuore…

"Quando passò il fronte, per tre giorni non riuscii a trovare niente da mangiare. Avevo così tanta fame che finii per consumare la carne di una mucca morta da tre mesi".

A proposito di pasti…

"Una volta i cugini mi invitarono a pranzo. In tavola c’era poco cibo, ma loro lo avrebbero condiviso volentieri. Solo che arrivò il gatto e si mangiò tutto prima che noi ci sedessimo di fronte al piatto". Sì, perché anche gli animali avevano fame!