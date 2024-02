Nona festa dello Sport. Premio alla carriera a Stefano Borsacchi (tennis)

Un appuntamento immancabile nel calendario degli eventi del Comune di Vicopisano, domani alle 16 torna la Festa dello Sport, giunta alla sua nona edizione e quest’anno patrocinata anche da Sport e Salute che sarà presente, con le associazioni che hanno dato vita al progetto, gratuito e per tutti, Sport nei parchi nello spazio verde di Lugnano. Tra i premiati, che riceveranno il riconoscimento dalle mani del sindaco Matteo Ferrucci e del vice con delega allo Sport, Andrea Taccola, c’è Stefano Borsacchi, preparatore atletico della Nazionale di Tennis, che reduce da numerosi ed entusiasmanti successi e che con il comune vicarese ha un legame stretto, riceverà il Premio alla carriera. Sarà presente, anche quest’anno, la campionessa paralimpica di nuoto Valeria Pappalardo, che si allena alla Palestra Virtus di Uliveto Terme (tra i premiati), nominata dall’Amministrazione, nel 2023, ambasciatrice dello sport per tutte e per tutti che riceverà una speciale bandiera da portare alle Paralimpiadi di Parigi. Atleti dell’anno, nel 2024, sono i Balestrieri della Compagnia di Pisa, la cui presidente è la concittadina Letizia Lenzi. Come ogni anno all’appello non manca quasi alcuna disciplina. Pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, danza, scherma, nuoto, arti marziali, ginnastica ritmica e artistica, ciclismo, canottaggio, calcio, pole e aerial dance, strongman, arti circensi, tiro con l’arco e con la balestra antica, bodybuilding, corsa (in tutte le sue espressioni), pattinaggio, fuoristrada ecc.

"Daremo riconoscimenti a persone e associazioni _ spiega il sindaco Ferrucci _–che si sono prodigate per raccolte fondi benefiche, alla Misericordia di Vicopisano e alla Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e di Uliveto Terme che garantiscono la sicurezza e l’assistenza necessarie per i vari eventi, sportivi e non. E premieremo attività e realtà che permettono veramente a tutti e a tutte,in modo aperto e inclusivo, di fare sport e di godere appieno dei suoi innumerevoli benefici, declinando il valore dello sport in ogni senso". Quest’anno saranno premiati anche due giornalisti del territorio, Carlo Palotti di Punto Radio Cascina, e Lorenzo Aliberti di 50 Canale.