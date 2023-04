Non soltanto adrenalina: il concorso dei cappelli, i clown, i pony

Un altro anno è passato e l’ippodromo è pronto a festeggiare la sua corsa più famosa: il 133° premio "Pisa". E se è vero che la parte sportiva ha un’importanza primaria, è altrettanto vero che gli spettacoli e le coreografie di contorno daranno a questo evento il sapore di una festa vera. Come sempre, del resto, è accaduto nel passato. Entrando all’ippodromo il pubblico sarà accolto dal "Luca Battistini Trio" che accompagnerà tutto il pomeriggio con la sua musica: sarà la colonna sonora del premio "Pisa". Sarà un pomeriggio di grande sport ma anche di eleganza perché si rinnova il "San Rossore Hats Day". Prosegue, come nel passato, la collaborazione con Rinaldelli Modisteria che allestirà il suo stand al gazebo all’ingresso principale. Le signore che si presenteranno all’ippodromo già con il cappello en-tête potranno entrare gratuitamente ma, se ancora non lo avessero, potranno rivolgersi alla modista e acquistarne uno per partecipare al concorso che premierà il copricapo più elegante o più fantasioso o perfino più stravagante.

Lo spettacolo equestre di quest’anno è a cura di un personaggio di livello internazionale: Silver Massarenti che, con la "Scuola Italiana di Equitazione Classica" che presiede, è da decenni protagonista dei maggiori eventi equestri, spettacoli d’arte e di teatro equestre. Saranno tre gli interventi in pista tra una corsa e l’altra: un passo a due in classica, un numero di teatro equestre e un passo a quattro. Nel parterre il pubblico incontrerà strani personaggi, come Katastrofa Clown (intrattenitore noto in tutta Europa), con le sue bolle di sapone, giochi di magia e una sorpresa particolare, e i Chicchi d’Uva, che si staglieranno dall’alto dei loro trampoli. I bambini sono da sempre ospiti privilegiati nell’ippodromo di San Rossore a avranno, come ogni giorno festivo, la possibilità di salire su un Pony per il battesimo della sella con Planet Horse e l’animazione a "Ippolandia". Pony e bambini, però, saranno protagonisti anche in pista con due corse dimostrative riservate a coloro che hanno seguito i corsi estivi organizzati dall’associazione dei gentleman rider e delle amazzoni. Il futuro dell’ippica passa anche da loro!