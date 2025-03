"Non solo l’otto marzo". Le donne protagoniste

"Non solo l’8 marzo" è il titolo della puntata di stasera de "La Pisaniana" in onda alle 21 su 50Canale. Nella trasmissione, prodotta dal circolo culturale Filippo Mazzei e condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi, saranno protagoniste le donne che fanno impresa e quelle che, lavorando negli enti e nelle associazioni, le aiutano a portare avanti i loro progetti, racconteranno l’imprenditoria declinata al femminile, sotto vari punti di vista. Lo scenario di questo salotto televisivo che da 11 anni è itinerante in tutta la Toscana, stavolta sarà la sede della Fondazione Isi per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, in via Turati a Pisa. Azienda speciale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest presso cui da anni è attivo anche il comitato per l’imprenditoria femminile (Cif) che fornirà esperienze e dati utili alla discussione. A confrontarsi saranno Cristina Martelli, segretario generale della Camera di Commercio, Valeria Di Bartolomeo, presidente del Cif, Samantha Cecchi della Confcommercio Lucca - Massa Carrara, Annamaria Frigo della Cna di Lucca, Francesca Ferrari, vicepresidente del Cif, Ivana Cerato della Cna di Pisa e Michela Givoletti, a capo del Gruppo Caen (Viareggio).

Ospiti della trasmissione con un saluto o un racconto saranno anche altre donne imprenditrici in settori diversi Francesca Posarelli, dell’azienda Esanastri di Calcinaia, Cristiana Ruschi dell’Agriturismo "Al Palazzaccio" a Calci, Francesca Buonagurelli dell’azienda agricola "Al Benefizio" di Barga. E poi interverranno Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e Teresa Sichetti, presenza costante all’interno de La Pisaniana con la sua rubrica "Cambio di stagione", che stavolta andrà a conoscere il lavoro di un medico, un’operatrice di Paim, azienda leader nel settore socio sanitario. Il presidente del circolo "Filippo Mazzei", Massimo Balzi, tornerà con la sua rubrica dedicata all’illuminista toscano più famoso al mondo, almeno tra i suoi contemporanei, nel Settecento.

Con gli aneddoti storici ma anche gli appuntamenti importanti per il circolo, impegnato nei prossimi giorni, come ogni anno in questo periodo, con la "Mazzei week", un’intera settimana di eventi esclusivi per ricordare una figura storica che ancora oggi riesce a ispirare passione e partecipazione. In chiusura di puntata, come sempre, la ricetta della Pisaniana, affidata stavolta all’esperienza di Gianfranco Scarpellini, patron della Buca di San Ranieri, in via Queirolo, a Pisa.