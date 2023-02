"Non possiamo finanziare tutti gli eventi del territorio"

"Uno scherzo di carnevale": il sindaco di Cascina Michelangelo Betti esprime stupore e amarezza per la polemica innescata dalla Pro Loco nata nei giorni successivi alla festa di Corso Matteotti, che ha riscosso un notevole successo di pubblico lo scorso fine settimana. "Alla Pro Loco abbiamo garantito sostegno su vari fronti, in equilibrio con le altre proposte che riceviamo. Le idee sono belle, ma per concretizzarle servono impegno, coscienza e attenzione alle regole – scrive il primo cittadino in un post su facebook – la collaborazione con l’associazione è continua e l’amministrazione comunale è spesso intervenuta per rendere possibili le loro iniziative, anche in termini di sicurezza e rispetto delle norme".

L’associazione ha lamentato la mancata corresponsione di un contributo economico per la manifestazione: "il totale del contributo richiesto superava settemila euro, per un tipo di manifestazione che in molti Comuni della nostra area non dà costi alle amministrazioni- dichiara l’amministrazione in un comunicato- un contributo che non poteva esser corrisposto, non essendo ancora stato approvato il bilancio preventivo, ma che potrebbe arrivare a posteriori partecipando al bando rivolto alle associazioni". Il Comune ha chiarito la sua posizione spiegando che sono stati mantenuti i criteri di coerenza, puntando a valorizzare le iniziative per la comunità: "ma di certo non possiamo andare a una completa copertura dei costi di tutti gli eventi che ci vengono proposti – hanno precisato – è abbastanza ovvio che se finanziassimo tutto e tutti, mancherebbero risorse per altri servizi ai cittadini o servirebbe far crescere le entrate comunali (magari alzando le tasse) per poterli garantire". La puntualizzazione dal Municipio entra anche nel merito dell’impegno degli amministratori per rendere possibili manifestazioni di questo tipo: "la Pro Loco figura tra le associazioni più attive sul piano delle proposte, e i contributi per i loro eventi non sono mancati. Come non è mai mancata una notevole attività da parte degli uffici, anche perché esiste un equivoco di fondo: ci sono vicende definite "sconcertanti e surreali" che, in effetti, hanno impegnato amministratori e uffici per garantire la sicurezza dei partecipanti alla festa e il pieno rispetto delle norme. Per una manifestazione pubblica non si tratta di un optional e spiace doverlo chiarire pubblicamente, dopo averlo già sottolineato ai responsabili dell’associazione. Per quest’ultima iniziativa, ma anche per molte iniziative precedenti".

Alessandra Alderigi